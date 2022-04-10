長榮經營權爭奪解密/兩關鍵卡住和談紛爭將愈演愈烈

長榮（2603）集團經營權之爭愈演愈烈，6號新任長榮國際董事長鄭深池發表聲明後隔一天，長榮集團創辦人張榮發長子張國華立刻發表六點聲明回擊鄭深池，從兩邊的動作及聲明可判斷，雙方不但沒有交集，甚至劍拔奴張，已經離職且熟悉四兄弟個性的人士分析，雙方歧見已深，兩大關鍵如不能突破，距離恐愈來愈遠。

關鍵一：弟弟派希望柯麗卿走人卻換來鄭深池 哥哥派同意張家人當但不要鄭深池

7日張國華的主張是，許多媒體之前都指出弟弟派不滿柯麗卿長年佔據長榮國際董事長，應該要讓張家的人當，但6日哥哥派提出由老二張國明獨子張聖皓擔任董事長卻不被支持，仍換來鄭深池擔任董事長，且當選隔一天大動作解任總經理戴錦銓，匪夷所思。

熟悉內情人士透露，張國華和任何一位弟弟至今都沒有講到話，但他只想親自和弟弟溝通，不是和鄭深池講，但偏偏弟弟派全委託鄭深池出面，且也讓鄭掌權長榮國際，他無法理解，因此，這位人士說，假設一直都是鄭深池主導，四兄弟坐下來談就會變成一道無解題。

關鍵二：大哥是否會真來硬的？老臣：一旦真開戰，絕對兩敗俱傷

目前，弟弟派拿下長榮國際後，已經確定拿下集團上市公司中再保、未上市的立榮航空主導權，接下來6月要戰另一家上市公司長榮鋼鐵（2211），在大陸工程集團董事長殷琪支持張國華的情況下，雙方持股數勢均力敵，得靠委託書對決，勝負難料。但可以確定的是，誰拿下長榮鋼鐵就有助於爭奪明年長榮航空（2618）的經營權。

另一位已離職的老臣認為，張國華已經主張如果弟弟願意談，假設買回他手中集團持股，他就退出集團經營，算是釋出善意，但假設雙方持續無交集，各說各話，後果絕對是大戰一場。

該老臣分析，雖然長榮海運不是控股公司，但整個集團的核心仍在它，這一塊是張國華最後一道防線，且依股權來看雙方還有的拚，老大勝率不低，而長榮海運偏偏非常關鍵，因為從長榮航空的股權結構來分析，弟弟派假設拿下長榮鋼鐵，對長榮航空持股約近18%，若再加上之前倒戈到弟弟派的老四張國煒約9%持股，弟弟派可掌握約30%，而長榮海運系統持股約在15%上下，表現上看弟弟派位居上風。

可是熟悉股權操作的人分析，張國華如果心狠，不用等到長榮鋼鐵開股東會，以目前長榮海運手上的現金部位超過千億元，隨時可進場買進長榮航股票，長榮航目前市值，吃下20%股權約100萬張持股，「頂多花300億元，一個月就可達成」，或是透過其他財務操作包括公開收購、長榮航現金增資等方式都足以增加持股。

因為，除了委託書外，經營權之爭最大關鍵就在股權，「花錢最省事」，而且現在全球疫情解封，客運商機可期，長榮海加碼買進長榮航合情合理，未來投報率也不會差。只是，2月底張國華在長榮國際董監改選翻船後，3月的長榮海董事會仍選擇配息及現金減資，足以顯示張國華並非硬要跟弟弟派戰。

不過，弟弟派似乎不這麼認為，據親近弟弟派人士透露，它們始終認為哥哥派動作太多，就是要戰到底。也因此，假設雙方沒有互信基礎能對話，愈走愈遠演變的結果反而會讓真槍實彈大戰成真。