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台中國際會展中心今二期開工 拚113年完工

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中國際會展中心第一、二期同步施工，力拼113年完工。圖／台中市建設局提供
台中國際會展中心第一、二期同步施工，力拼113年完工。圖／台中市建設局提供

位於台中市西屯區的「台中國際會展中心」，台中市府規劃國際級會議及展覽場館，主體工程於民國108年開工，第一期主體工程展覽棟預計今年6月上梁，第二期室內裝修及機電空調工程今天開工，預計113年完工，一、二期經費高達74億元，市府將持續追加預算，興建完工。

「台中國際會展中心」位於水湳經貿園區第二種經貿專用區，地號為台中市西屯區經貿段26地號，基地面積約7.33公頃，建物總樓地板面積約12萬9844.05平方公尺，分為國際級會議及展覽場館，預計113年底完竣，114年啟用。

建設局表示，主體工程於108年開工，規劃一、二期工程，第一期投入超過58億元，第二期經費16.87億元，包含室內裝修及機電空調工程，今日開工，預計113年完工。

經發發局長張峯源表示，因應物價上漲，未來將持續追加預算，完成興建；目前規劃設計展覽棟上、下層標準攤位1600攤，會議棟上、下層為國際級會議中心(可提供標準攤位約200攤)，戶外TREE GATE及戶外停車場則可提供臨時展攤計560攤，最大可使用攤位數約2360攤。

台中國際會展中心二期工程包含：建築物內部裝修、衛浴設備、照明設備、空壓系統、空調系統及機電工程等。

建設局長陳大田有感，此案工程規模龐大且介面複雜，市府克服高科技廠商設廠搶工及COVID-19疫情等大環境影響，順利發包；並透過一、二期工程併行施作，加速會展中心完工啟用。

陳大田指出，會展中心完工後預計提供2360個展覽攤位、2200席的大型國際會議廳，藉由舉辦國際性展覽及論壇，提供採購行銷平台，與世界互相交流，增加台中產業能見度。

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