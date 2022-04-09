23校聯合舞展巨城尬青春 衝刺振興券加碼大放送

遠東巨城購物中心4月10日下午4點，將迎來「第19屆桃竹苗高中職聯合舞展」，來自桃園、中壢、關西、湖口、新竹、竹南、苗栗等23所高中職舞蹈社好手，齊聚1F噴水池廣場舞台大顯身手熱情尬舞，高難度的地板動作、魅力無限的爵士舞、動感十足的嘻哈舞，除了欣賞學生們展現的熱力四射的學習成果外，還有專業舞團精彩絕倫的高超舞技，展現青春舞者們的精湛舞藝。

館外活力滿滿，館內也有巨城超人氣吉祥物「阿Mall親子默契挑戰賽」，限時完成你畫圖我猜謎，就能獲得巨城美食抵用券，歡迎全家大小組隊同樂。

Big City遠東巨城購物中心致力於打造全客層購物休閒首選去處，推動文化教育類型活動也相當豐富多元。每年舉辦超過300場的活動中，逾100場善用優質硬體資源及表演平台，無償提供各級學校專班才藝表演、成果發表，從新竹縣市高中儀隊演出、高中職才藝社團成果展、新竹市20校聯合藝文季、三校美術展到桃竹苗規模最大的國際女性科學嘉年華會，皆成為每年新竹地區校際重點藝文盛事。