23校聯合舞展巨城尬青春 衝刺振興券加碼大放送

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
學生們展現熱力四射的街舞學習成果，吸引民眾駐足。業者／提供
學生們展現熱力四射的街舞學習成果，吸引民眾駐足。業者／提供

遠東巨城購物中心4月10日下午4點，將迎來「第19屆桃竹苗高中職聯合舞展」，來自桃園、中壢、關西、湖口、新竹、竹南、苗栗等23所高中職舞蹈社好手，齊聚1F噴水池廣場舞台大顯身手熱情尬舞，高難度的地板動作、魅力無限的爵士舞、動感十足的嘻哈舞，除了欣賞學生們展現的熱力四射的學習成果外，還有專業舞團精彩絕倫的高超舞技，展現青春舞者們的精湛舞藝。

館外活力滿滿，館內也有巨城超人氣吉祥物「阿Mall親子默契挑戰賽」，限時完成你畫圖我猜謎，就能獲得巨城美食抵用券，歡迎全家大小組隊同樂。

Big City遠東巨城購物中心致力於打造全客層購物休閒首選去處，推動文化教育類型活動也相當豐富多元。每年舉辦超過300場的活動中，逾100場善用優質硬體資源及表演平台，無償提供各級學校專班才藝表演、成果發表，從新竹縣市高中儀隊演出、高中職才藝社團成果展、新竹市20校聯合藝文季、三校美術展到桃竹苗規模最大的國際女性科學嘉年華會，皆成為每年新竹地區校際重點藝文盛事。

振興五倍券使用期限最後倒數，巨城推出振興晚鳥優惠活動，即日起至4月30日，精選流行服飾配件、保健食品、香氛美妝、健身器材等商品，祭出獨家振興折抵及滿額贈，4F美食街以及7F主題餐廳更大方加碼，使用紙本五倍券消費可享美食加大份量再送回饋優惠券；活動期間於遠東巨城購物中心當日單筆消費滿額、並使用任一面額振興券付款，還有機會獲得購物抵用券，全館超過200家品牌吃喝玩樂通通包辦，就是要讓消費者買到賺到滿載而歸。

巨城7F 瓦城泰式料理，消費使用五倍券即贈「美味FUN大回饋券」。業者／提供
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巨城7F 辛麻泰，持1,000元紙本五倍券，可消費1,200元。業者／提供
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巨城7F 時時香，消費使用五倍券，即贈「美味FUN大回饋券」。業者／提供
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桃竹苗23所高中職舞蹈社10日將齊聚巨城大顯身手。業者／提供
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五倍券

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