莊福文教基金會x六福旅遊集團 助偏鄉弱勢孩童遊六福村

莊福文教基金會與六福旅遊集團發起《愛心圓夢∞希望共學》計畫，圓夢公益日於今（９）日盛大舉行，六福（2705）表示，該計畫至今已扶助超過七萬名偏鄉及弱勢孩童，一圓遊樂園及動物園夢想，今年並邀請遠從269公里外飛來的馬祖東引國小等近20間學校及弱勢團體，提供免費入園體驗，由專業環教老師帶領環境教育課程，認識動物保育與生命教育的重要。

據統計全國有1,172所偏遠學校計有10.7萬偏遠學生，且去年底低所得家庭的通膨率創下近九年最高，偏鄉及弱勢學童要一圓遊樂園夢難上加難，六福村從13年前，每年都會邀請弱勢團體免費入園，希望能在孩子的童年中，注入歡樂與希望，並透過近距離接觸動物，理解生命的美好。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，即使遇到疫情衝擊，六福仍堅守與孩子的幸福約定。「今年有許多孩子第一次來到六福村，看到他們興奮、期盼的眼神，讓我深切感受到這個活動的意義和價值。」

莊福文教基金會今年活動在混障綜合團舞蹈表演下揭開序幕，由首次來到六福村的單腳天使徐又立，代表弱勢孩童致贈莊福文教基金愛的小禮物，並在所有孩子們的見證下，包括文化部部長李永得、衛福部政務次長李麗芬、立法委員鄭正鈐等一同出席觸摸啟動鈕，「圓夢遊樂園」五顆氣球升起象徵孩子圓夢正式啟程，未來充滿無限可能。

莊福文教基金會創立至今47年，長期致力動物保育及環境教育推廣，對於國際與本土物種保育更是不遺餘力，不僅園區「動物醫院」是新竹縣政府委託的專業動物救傷中心，也是亞洲指標的犀牛繁育研究基地，去年更完成台灣史上最大瀕危動物輸出，寫下台日動物外交的新頁，為犀牛血緣豐富化努力。

在本土物種保育方面，今年也將與金門縣政府合作提升金門縣野生動物保育教育及醫療救援量能，共同打造金門在地保育平台。莊福文教基金會董事長賴振融表示，莊福文教基金會一直以來努力推廣動物保育工作，投入許多人力物力，也獲得各界肯定，很感謝各界愛心資源共同投入「愛心圓夢∞永續希望共學」計畫，支持孩子們圓夢之旅的交通、餐費和住宿所需費用，讓偏鄉及弱勢家庭孩童有機會到六福村親近動物，真實領略環境教育及動物保育。