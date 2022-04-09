進入漲價循環 東鹼、聯成Q1營收創歷史新高

搭上漲價循環的化工廠第一季營收亮眼！東鹼（1708）、聯成3月、第1季營收雙寫歷史新高，南寶、和益 、台苯第1季營收優於去年同期。

東鹼3月營收6.48億元、年增111.7%，第一季營收19.11億元、年增125.77%。聯成3月營收81.6億元、年增 13.2%，第一季營收191.9億元、年增12.2%。和益第一季營收29.2億元、年增24.9%。南寶第一季營收49.4億元、年增15.2%。

俄烏戰爭衝擊鉀鹽、氨氣、尿素等化肥原料供應情況，烏克蘭與俄國部份化肥工廠產線停擺，化肥報價開始飆漲，又中國能耗雙控政策，也導致肥料減產，目前北半球進入春耕，在供給減少、需求正強的下況下，美國大廠的化肥報價漲幅在60％以上，東鹼的原料硫酸鉀來自北美，共有14條生產線，年產能約14萬噸，多為內銷，東鹼在原料與銷售面掌控度高；該公司另一半營收來自15艘散裝貨輪船隊，去年下半年漲價換約之後，更加優化公司獲利結構。

東鹼營收寫下連續10個月年增紀錄，投資人對於該公司3月營收的期待推升股價在昨日強攻漲停、來到61.7元，開年至今漲幅高達81％；法人以技術分析指出，東鹼股價站穩五日均線，帶量突破區間盤整，加上電子與鋼鐵等族群陰霾漸多，避險資金簇擁化工股，看好東鹼股價有機會挑戰前高。

聯成是全球最大的可塑劑及苯酐(PA)供應商之一，分析師以技術分析指出，該公司股價跌破所有均線，低檔量縮、打底已久，有營收創新高消息激勵，可望刺激買盤進場，為股價拉出V型反轉。