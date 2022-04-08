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桃園、台北驚現價量背離 專家：留意區域房市是否反轉

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

據清華安富房價指數統計，今年2月六都房價指數同步出現年增0.9~7.9%幅度；交叉比對買賣移轉棟數發現，僅桃園、台北市各出現量縮13.2%、6.6%。房產專家指出，北市、桃園呈價漲量縮，接下來需持續觀察區域房市是否產生反轉跡象。

據清華安富房價指數統計，今年2月全國房價指數為138.99，與上月及去年同期相比，分別上升0.48%與3.9%，六都房價指數同步出現月增0.29～0.72%不等幅度，年增0.96～7.9%增幅。

清華安富房價指數分析，全國房價指數飆升，主要與原物料成本上漲有關。根據行政院主計總處綜合統計處顯示，今年2月營建工程物價指數創新高來到127.13，較上月增加0.8%，與去年同期相比，大幅增長10%。此外，再加上人力缺乏的原因，造成房地產市場整體的營建成本攀升，進一步反映在房價、推升價格攀升。

以區域來看，全國六大都會區房價指數中，與去年同期相比，房價指數漲幅最高為台南市，其次為台中市，成長幅度分別為7.9%及7.6%；相較之下，台北市及新北市成長幅度較小，分別為與0.9%及1.4%。

不過將房價指數交叉比對買賣移轉棟數可發現，桃園、台北市兩大都會區移轉量各出現量縮13.2%、6.6%，其他新北市、台中、台南、高雄等四都交易量則出現3~8.6%增幅；清華安富房價指數提醒，台北市、桃園市兩大都會區房市呈現價漲量縮的情形，接下來需持續觀察，區域房市是否產生反轉跡象。

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