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政府重拳打房 桃園、台中買氣第1季超強

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

據六都買賣移轉棟數及戶數統計家戶購屋比發現，今年首季台北市、新北市、台南市、高雄市等四大都會區家戶購屋比均創七年同期新高，顯示雖然首季房市籠罩在政府打房陰霾，不過自住客買房需求依舊強勁。

代表區域買氣強弱的家戶購屋比，今年首季包括新北市、桃園市、台中市家戶購屋比分別達1.02%、1.31%、1.25%，亦即每100戶家庭中就至少有一戶買房，其中又以桃園市買氣最旺、其次為台中市，顯示即使政府重拳打房，房市買盤持續進場。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，桃園市今年首季家戶購屋比1.31%居冠六都，跟去年同期比微幅下滑0.02個百分點，不過桃園市自從2020年開始第1季一直都維持在1%以上，顯示區域買氣相當強；至於房市常勝軍台中市今年第1季家戶購屋比1.25%，維持去年水平，與2016年相比增加0.56個百分點，與新北市並列家戶購屋比成長最多的區域，區域買氣持續維持高檔。

郎美囡指出，桃園及台中近幾年有不少公司、企業設點，就業人口增加，在地自用買盤有增無減，加上重劃區話題多，買方對未來有期待，也吸引投資性買盤布局。

另外台北市、台南市及高雄市雖然家戶購屋比不到1%，各達0.75%、0.86%、0.91%，不過家戶購屋比也創下2016年以來同期新高；郎美囡分析，台南市及高雄市雖然首季家戶購屋比未達1%，但受惠科技業議題，歷年來房市成交量一路走揚，且房價相對於中部、北部親民，政府打炒房之際，仍獲置產及投資方青睞；至於台北市房價漲幅雖不及中南部，但高水位的價格仍有些微漲勢，房市因台商回流及高資產抗通膨性置產，交易表現也不俗。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，今年首季交易量尚未反應央行升息的效果，近年成交量逐年增加，各區域價量齊揚，打房政策也一波接著一波，且央行貨幣政策以朝向緊縮為原則，預期今年買氣趨於緩和，不過整體還是偏向樂觀。

買氣 房市

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