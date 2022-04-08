私法人購屋變嚴 專家：有錢人買房恐以個人名義持有

據六都地政局顯示，2019~2020年法人購置約2.3萬宅，其中購屋數量1~3房比例為62%，有高達38%是購置四戶以上，顯示法人被認定囤房現象較為明顯，若政府擬針對私法人購屋採取許可制之新制上路，認為接下來高資產族群的購屋模式，將轉為利用個人名義購屋為主。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從地政司的外國人購屋狀況來看，英屬維京群島的外資在2015~2019年就取得13萬坪的建物，位居所有外國人之冠，除了一些中小企業主透過公司名義購屋外，高資產族群也會利用公司名義購置不動產，未來若私法人購屋須採許可制，認為可能會減少高資產族群利用公司名義購屋的意願，但若有實際購屋需求之買方，還是會登記在個人名下。

根據六都地政局資料統計，2019~2020年自然人購屋宅數51.8萬宅，法人購置約2.3萬宅，法人購置占比約為4%，顯示法人購屋比眾相當低。以購屋型態來說，自然人購屋數量以一至三房為最大宗，比例高達95%，但法人購屋數量一至三房比例為62%，另外有高達38%是購置四戶以上，顯示法人擁有多戶住宅人數比例不低。

曾敬德指出，私法人購屋管制對於整體房市影響有限，但可能會改變高資產族群的購屋模式，面對主管機關限縮豪宅貸款成數、管制法人購置住宅，有需求的高資產族群可能未來會利用個人名義購屋。

政府目前政策朝向未來私法人購屋改採許可制，私法人購買做住宅使用的房屋，應檢具使用計畫，必須符合做為長期出租經營、員工宿舍、危老都更重建或其他必要用途等四大用途，未來須經中央主管機關許可，於登記完畢後五年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。