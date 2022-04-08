排隊名店漢來海港台中店 前三月業績亮眼

漢來美食（1268）宣布，旗下旗鑑品牌漢來海港在4月連假之後推出年度重點活動甜點季，今年特別結合童話故事《愛麗絲夢遊仙境》作為主題，同時在食材上漲的此時逆向操作，強打生蠔、甜蝦握壽司、小鯧魚等高檔食材吸引饕客。

2022年開春以來，消費市場仍籠罩在食材上漲、人力短缺的陰霾裡，但隨著拚經濟與防疫並重的新台灣模式推動下，餐飲業仍努力把握逐漸回籠的人潮推出各種活動。

海港餐廳是漢來美食旗下的金雞母，而海港台中店在全台7家分店中，除了疫情期間受到較大影響，今年開春以來即維持業績穩定成長，1至3月皆優於去年。

其中，1月營收2,100萬元、年增23%，2月營收1,800萬元、年增3%，3月營收1,700萬元、年增14%，足見海港台中店是漢來美食金雞母中的重中之重。

此次除了期間限定的甜點季，漢來海港台中店也逐一加強多樣服務，像是增加現做餐點的品項，強調客人現點、師傅現做，維持食物的新鮮度、熱度與美味度。

即便各食材成本包含麵粉、奶油、肉類與海鮮等已上漲好幾成，目前餐檯上的餐點規格不減，最受歡迎的海鮮料理，包含生蠔、甜蝦握壽司等，在午、晚餐期間都吃得到，尤其3月初因俄烏戰爭影響航班，導致全球都供貨量不足的新鮮鮭魚，也都持續供貨無虞。

而餐廳每年舉辦的甜點季，更是讓老主顧們引領企盼，多年來總是特別邀請外籍知名甜點主廚客座，結合其背景與專長設計推出多款精緻甜點，讓吃到飽餐廳的甜點更臻華美。

漢來海港今年邀請的Robert Hope主廚，擁有超過30年甜點烘焙資歷，在英格蘭出生，紐西蘭長大，曾於多國擔任點心主廚，包含紐西蘭、澳洲雪梨、英國倫敦、中國和台灣。

漫遊全世界的Robert Hope，也奠定多元融合的創意底蘊，善於運用在地特色加入新意，創作出令人難忘的跨國界西點。

此次因應漢來海港甜點季，Robert Hope特別結合童話故事《愛麗絲夢遊仙境》主題，設計了8款甜點，造型多元繽紛且充滿童趣。包括覆盆子巧克力塔、檸檬香茅烤布蕾、薑香鳳梨布丁、白桃芒果泡芙、黑莓紅鶴泡芙、抹茶歐培拉、沙哈蛋糕、檸檬塔等。