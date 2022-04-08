聯邦快遞升級散件運輸服務 提升亞太區跨境商務

聯邦快遞集團旗下的附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞升級了其散件運輸服務—FedEx International Priority DirectDistribution® (IPD)，將從亞太區運往六個目的地的貨物運輸時間從2-4天縮短至1-3天。

現在，亞太區內澳洲、香港、紐西蘭、新加坡、韓國和台灣的客戶在向這六個目的地運送貨物時，可享受與聯邦快遞核心國際快遞服務—FedEx International Priority（IP）（聯邦快遞國際優先快遞服務）相同的轉運時間，而不會產生額外費用。

這項服務提升伴隨著亞太區貨運需求的持續增長。根據國際航空運輸協會（IATA）的最新資料，2022年1月亞太區空運需求同比增長4.9%，幾乎是全球平均水準（同比增長2.7%）的兩倍，這得益於亞太區活躍的跨境貿易。亞洲開發銀行最近的研究顯示，疫情期間亞太區的貿易能量仍持續增長，這有助於保護亞洲的經濟體，因為供應鏈瓶頸和COVID-19預防措施已經擾亂了其他地區的貿易。

升級的IPD解決方案簡化了跨境運輸流程，允許包括網路零售商在內的亞太區企業將送往同一目的地國家或地區的包裹，在生產地點時便合併成一個貨件。合併後的貨件被運往海外後，會在當地透過單一發票清關。聯邦快遞會在目的地拆開貨件，再將個別的包裹發送到當地的多個指定地點。

使用升級後的IPD服務，企業可享受到的主要優勢包括：

降低風險—IPD簡化了供應鏈，減少了與額外處理、庫存及倉庫管理相關的風險。合併運輸也減少了與運輸相關的損失或損壞。

更快交付—簡化供應鏈和統一清關將轉運時間從幾週縮短到幾天。

可靠性—由承運商管理從出發地到目的地的運輸過程，從而減少處理成本，並加強了掌控性和責任，減少貨物損失、損壞和延遲遞送。

點到點的能見度—客戶可以通過聯邦快遞高級追蹤平台（FedEx Advanced Tracking）在整個運輸過程中管理和追蹤每個貨物的狀態，該平臺提供全面的貨物追蹤，包括遞送證明。聯邦快遞亞太、中東和非洲地區（AMEA）行銷和客戶體驗部高級副總裁Salil Chari表示：「持續的全球疫情使各種規模的企業都把可靠性和供應鏈彈性放在首位。為了幫助企業有效管理供應鏈，我們致力於為亞太區的客戶帶來更有效的國際運輸解決方案。到2030年，該區域內貿易將占全球貿易增長的20%以上， International Priority DirectDistribution® (IPD)的升級為我們的客戶提供了額外動力，幫助他們透過更簡化的物流流程提升進入市場的速度，而無需投資建造額外的物流基礎設施。」

這是聯邦快遞產品組合中的最新服務升級。今年1月，為了滿足企業對可追蹤性、即時送達的更高期望，公司推出了FedEx International Priority®Express（IPE）服務，這是限時遞送服務的升級版，為具時效性的關鍵貨物提供一天中較早時候的交付窗口。亞太、中東和非洲地區（AMEA）的客戶可以在上午10時30分或中午之前的一個確定時間安排國際運輸。