高林旗下美之心代理「SHANG XIA 上下」 旗艦店今開幕

高林（2906）轉投資的美之心近期在國際品牌代理持續有新進展，新代理的生活藝術精品「SHANG XIA 上下」BELLAVITA 旗艦店今（8）日正式開幕，該品牌不僅是HERMES愛馬仕姐妹品牌，也是擁有法拉利的義大利EXOR集團第一次投資時尚界所選定的精品。而除了「SHANG XIA 上下」，下半年美之心可望再添一新代理品牌，據悉，將鎖定高單價的潮牌服飾。

高林旗下的美之心國際主要業務為代理國際精品，今年以來銷售業績耀眼，累計1-2月營收和去年同期相較年增44%。美之心國際代理RIMOWA、DELVAUX、BALLY及BALMAIN等精品，國內百貨專櫃已達16間，與去年同期10間相較，銷售通路大幅成長。

而美之心近期代理的生活藝術精品「SHANG XIA 上下」BELLAVITA 旗艦店今日也正式開幕，涵蓋傢俱到家飾，服飾、珠寶和配飾等各大系列，同時設置專屬 VIP 茶室，由普洱茶磚牆打造，將多重感官相連結，為賓客打造沉浸式尊享體驗。

「SHANG XIA 上下」由愛馬仕集團，在2010年與著名當代設計師蔣瓊耳女士合作創立，延續愛馬仕一貫的低調與內斂風格，同時融合東方美學的精髓，過去十餘年間在全球備受讚譽，作品除了吸引大英博物館等多家著名博物館永久收藏、佳士得等國際拍賣行所青睞之外，亦受到許多國際藏家、藝術潮咖、知名藝人的喜愛。

隨著歐洲最大的多元化控股公司義大利Exor集團在2020年12月的加入，SHANG XIA 上下迎來品牌發展的嶄新篇章，並積極推進亞洲商業版圖乃至全球市場的佈局。此外，2021年任命曾於入圍首屆LVMH PRIZE青年設計師大獎的Yang Li為時裝創意總監，展現出充滿對立與和諧的多元風格，讓品牌在巴黎時裝週的首秀「SHANG XIA 2022 春夏系列」，獲得全球時尚圈的關注。