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高林Bellavita展新店 樂看今年精品業表現

經濟日報 / 記者陳柔蓁／台北即時報導
高林旗下「美之心」代理的生活藝術精品旗艦店「SHANG XIA 上下」於BELLAVITA開幕，圖左至右為美之心執行長陳冠燁、藝人殷悅、寶麗廣塲董事長梁怡敏、高林執行長李界羲。
高林旗下「美之心」代理的生活藝術精品旗艦店「SHANG XIA 上下」於BELLAVITA開幕，圖左至右為美之心執行長陳冠燁、藝人殷悅、寶麗廣塲董事長梁怡敏、高林執行長李界羲。

精品概念股高林（2906）執行長李界羲指出，今年疫情持續，不能出國導致頂級精品消費市場不斷增溫，認為今年會更好，對後市營運看法樂觀。

高林旗下「美之心」代理的生活藝術精品旗艦店「SHANG XIA 上下」於寶麗廣塲BELLAVITA開幕，以復興東方文化之姿出現在市場上，意在承「上」啟「下」，由設計師蔣瓊耳攜愛馬仕集團打造的傢俱、服飾、珠寶、茶具等，這些精緻生活用品可以放到博物館，也能實際用在生活日常中。「SHANG XIA 上下」已經在中國展店10家，另也在新加坡、香港、法國巴黎有門市，李界羲表示，因為觀察到在台灣的頂級客層有居家藝術需求，因此在台北引入第一家店，不必做太多宣傳，不少台商、貴婦們都已經對「SHANG XIA 上下」相當熟悉。

高林去年營收82.24億元、年增24.9％，今年前兩月營收13.58億元、年增15％。李界羲說因前年半封城消費者無法出門，導致基期較低，造就去年的高成長，又開展不少新點，如代理的精品行李箱RIMOWA去年下半年展店4家、皮件品牌BALLY增加6個點。雖然目前疫情延燒，李界羲認為客戶多有心理準備，甚至因為去年海運塞港的情況，會令客戶提早下單，因此今年營運狀況反而更可以控制。

高林也是資產概念股，因其總部現在位於台塑大樓內即將都更，便在南港區購置一處辦公室，準備兩年後都更時搬過去，另在樹林購地規劃自建倉庫。

疫情 都更

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