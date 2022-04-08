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昇恆昌攻母親節商機 滿萬送千、國際精品近市價八折

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
首次註冊成為昇恆昌iRich行動會員即可獲得紅利250點，單筆消費滿100元即可累積紅利點數。圖/昇恆昌 提供
首次註冊成為昇恆昌iRich行動會員即可獲得紅利250點，單筆消費滿100元即可累積紅利點數。圖/昇恆昌 提供

昇恆昌母親節優惠檔期開跑，4月8日至5月11日集結全台12門市祭出「周年慶等級」超殺優惠。昇恆昌表示，疫情後為接觸更多消費者、提供更優質的服務，除了台北市區內湖旗艦店以外，昇恆昌廣設櫃點，分別於北、中、南部增設11間展售店，全台12店共同搶攻母親節商機。

昇恆昌全台門市歡慶母親節，國際精品、珠寶等消費滿萬就送千，針對美妝囤貨潮也祭出誘人優惠，熱門大容量香水化妝品、流行飾品、運動休閒商品等消費滿五千送五百、滿萬再送千，免稅價再打折逼近市價8折，香水化妝品保養品還可跨品牌累計消費金額，划算程度堪比周年慶。

其中，香水化妝品保養品、流行飾品、運動用品、時尚精品、手錶、珠寶商品，單筆折扣後滿10,000元現抵1,000元，依此類推，折抵無上限。流行飾品、運動用品、美型小家電與香水化妝品保養品獨享專屬優惠，折扣後單筆滿5,000元現抵500元，雅詩蘭黛小棕瓶100ml大容量2件組限時優惠9,740元， 4月30日前買兩套再打85折。

另外，首次註冊成為昇恆昌iRich行動會員即可獲得紅利250點，單筆消費滿100元即可累積紅利點數，昇恆昌iRich行動會員分為百合、飛魚、貓頭鷹、太陽四個等級，等級越高，點數累積越快。累計消費積點即可兌換免費接駁服務、指定飯店免費住宿券、餐飲抵用券、商品抵用券等豐富優惠。

昇恆昌內湖旗艦店位於內湖金莊路129號，總共五層樓，館內匯集上百種品牌、上萬種商品，囊括國際精品、香水化妝品、運動休閒商品、3C、國台產品等應有盡有，全球熱賣商品、大容量套組、機場限定組合與免稅獨賣商品更是消費者搶購重點，地下室還有兩層近200個停車位，同時設有特斯拉充電站。

昇恆昌內湖旗艦店消費並享有獨家滿額禮，香水保養化妝品單日累計消費滿額就送W Hotel五星級飯店頂級AWAY舒壓艙經典按摩、奢華全方位淋巴循環按摩以及千元購物金；國際精品單日累計消費滿額就送最美澎澄飯店探索/行館房型住宿券以及1,500元購物金。

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