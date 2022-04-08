「德翔名古屋」輪今交船 並開闢中國-海防航線

德翔海運向中船黃埔文冲船舶下單訂造的5艘1,900箱(20呎櫃)貨櫃輪，第一艘1,900箱貨櫃輪於4月8日在德翔海運台北總部以及中船黃埔文冲船廠舉行線上命名交船典禮，由準時達國際供應鏈管理項目總監胡曉敏女士命名為「德翔名古屋」輪。

「德翔名古屋」船長172米，寬27.5米，型深14.6米，設計吃水8.5米，設計航速18.5節，可裝載1,900箱貨櫃。此次訂造的1,900箱級全貨櫃輪是中船黃埔文冲船舶有限公司最新推出的設計，較上一代產品單箱油耗下降近8%，EEDI 指標達到3階段以上，系列船還配備了除硫裝置，滿足IMO全球限硫排放的要求，是一型技術經濟性高、環境友好型綠色集裝箱船舶。

德翔表示，這艘船舶尺度靈便，特別針對東南亞區域性運輸及多掛港、裝卸頻繁的要求開發，同時適合亞洲、亞歐、亞美航線的集裝箱運輸。

德翔目前預計將先安排新船服務一航次的泰國/香港快線服務(JHTS SERVICE)。之後於4月24日從南沙開始服務於德翔海運的紐西蘭航線(NZE SERVICE)，一次往返航程為42天。

在航線方面，德翔海運擴大越南市場的布局，已於2022年3月15日自營華中北-越南快船服務(NV1 SERVICE)。掛港次序為青島－上海－寧波－海防－香港－青島，航程共14天。此航線為德翔海運投入2艘1,000箱貨櫃船，每週一班，提供客戶從華中北出口至海防的優質快速的直航服務，極具競爭力。

德翔海運從本月開始將配置7艘可裝載1,800箱~2,800箱(20呎櫃)全貨櫃輪於中國/加拿大航線(NW1 SERVICE)，提供周班船服務，航線依序靠泊：釜山－高雄－香港－蛇口－南沙－上海－青島－溫哥華－釜山，航程預計共49天。此外，德翔海運已於3月投入中國/歐洲航線 - AEX，並可搭配原本既有的亞洲區間航線網路滿足亞歐客戶需求。

德翔海運目前經營的航線已達49條，總營運貨櫃量將達295,000標準櫃，營運船隊50艘。加上4月新交船的德翔名古屋輪，自有船艘數將達27艘。