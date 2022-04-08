中鋼宣布 新進人員甄試初（筆）試延期

中鋼（2002）今（8）日宣布，因應國內新型冠狀病毒肺炎疫情，基於維護應考人及試務工作人員之健康安全，原訂於4月16日辦理的111年新進人員甄試初(筆)試延期將辦理。

至於相關時程待確認後另行公告，並將同步發訊至應考人報名時留存之電子信箱，應考人亦可自中山大學報名網站查詢，請隨時留意掌握。

據了解，中鋼今年委託中山大學舉辦公開招募新進人員；此次招募人數為350人。師級有49人、員級有301人。

基本薪資為師級人員起薪每月4萬元，員級人員起薪每月3萬元。三個月試用期滿後，會視個人績效表現辦理新進考評調薪。公司另視營運獲利情況核發獎金及員工酬勞，加上福利佳、升遷管道順暢，每次招考均吸引萬人報名。