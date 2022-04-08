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電器空調展登場 主推節能及AIOT二大主軸

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台北電器空調 3C 影音大展今（8）日登場，電器公會理事長廖全平表示，今年不僅共匯集國內外100大國內外品牌、超過600個展位，是歷年最大的展出規模，在全球淨零碳排的趨勢下，加上能源價格高漲，節能產品及結合新應用的AIOT是今年二大主軸，廖全平表示，在5倍券最後衝刺，人潮有望比去年同期成長2至3成，今年展場催出的商機持續看好。

電器公會理事長廖全平表示，去年在政府祭出的貨物稅減免、5倍券帶動下，整體家電銷量成長 12%，也是歷年來最大年增幅；今年更因應原物料上漲，部分廠商即將推出的今年新款產品都有調漲價格反應成本，但此次展場也推出抗漲專區，預料也能吸引搶在漲價前的消費族群。

廖全平也指出，今年幾乎所有廠商都推出各種節能產品，尤其第一級能效家電，新款可以比舊款家電平均節省30%以上用電量，對消費者來說可以節省電費，對政府來說更可以大幅減少民生用電，預期節能產品將是今年重心，電器公會並預估，今年展覽期間，預計可望催出18.5億元的銷售成績。

家電 漲價 貨物稅

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