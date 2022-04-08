千如擴充車用濾波器產能 目標年增40%

千如（3236）今日受邀櫃買業績發表會提到，持續開拓車用電子、電動車與智慧駕駛對EMI雜訊濾除要求更高，公司將積極擴充車用濾波器產能，目標年增40%。

千如董事長徐明恩提到，公司去年營運成長20%以上，今年目標成長表現有計劃接近前一個年度，2023年也計畫持續成長，主要瞄準車用與工業領域維持高成長，高成長將靠著不斷投資與無人化工廠的目標努力，加速AOI採用與大數據應用，楊梅二廠的C棟建築今年底目標建設完成，將是自動化且更多AOI應用有助去除人工目視檢查。

徐明恩也說，公司每年投資5-6億元以上，希望規模經濟與智慧化更多效果。

千如總經理范良芳也指出，對車用電子成長抱持期待，在台灣與馬來西亞都是以車用為主的擴充。

另外，范良芳指出，目前看中國大陸封城情況影響不大，台灣廠區持續配合政府政策應對影響也不大。

千如也說，上海廠生產占比不大，目前影響不嚴重，未來情況隨著當地防疫措施改變，內部研議生產調配與出口港口改變確保生產出口順利。