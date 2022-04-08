買房、租房避開陷阱 北市「消費爭議整合查詢2.0」上線

買房、租房想委託不動產經紀業或租賃住宅服務業，尋找合適標的，協助交易手續，但業者上千家，常讓市民朋友陷入選擇困難。台北市地政局整理曾發生消費爭議的原因及和解率，推出「消費爭議整合查詢2.0」，可以透過手機定位功能，「以圖找業」，一站掌握，避開交易陷阱。

地政局也統計，近一年台北市買房常見消費爭議原因，主要為民眾質疑業者隱瞞房屋的重要資訊，如海砂屋等、房屋漏水、因故終止契約之定金返還等問題；租房部分，常見爭議原因則為租期中止或屆滿，擔保金(押金)返還或抵充、水電、瓦斯及管理費負擔爭議、房屋修繕、改裝問題等。

地政局表示，為讓市民掌握更充分透明的消費資訊，減少交易糾紛，自106年起即建立不動產業者消費爭議熱點地圖，公開過去曾在台北市發生消費爭議案件的不動產經紀業、租賃住宅服務業、開發業等業者名稱、和解率及爭議原因，瀏覽人次迄今達22.9萬人次，顯見群眾關注度。

地政局指出，為進一步提供更視覺化、人性化、資訊更豐富的查詢體驗，地政局將原消爭熱點地圖改版為「消費爭議整合查詢2.0」，除新增手機定位功能，同時將已在台北市完成公司登記的不動產經紀業、租賃住宅服務業者位置，全部揭露於地圖上，取代過去僅顯示有消費爭議業者的資訊。

另外，使用者能輕鬆透過定位功能，查詢所在地周邊有哪些不動產經紀業、租賃住宅服務業者，以及自107年至今在台北市發生消費爭議情形，與達成和解比率、未能和解件數及爭議原因類別，透過風險資訊的公開，提醒消費者審慎選擇業者，同時促進業者間良性競爭，積極處理消費爭議案件，提供優質服務，減少糾紛情形。

地政局表示，為了讓消費爭議原因的呈現更簡明易懂，減少資訊判讀時間，特別改以視覺化圖表，將爭議原因依發生比例排序，讓消費者快速讀懂買房、租房常見爭議原因及排名，注意消費爭議來源，避開陷阱，維護交易安全。

地政局提醒，買房、租房委託相關業者處理、簽約前，除了上台北市的「消費爭議整合查詢2.0」了解業者發生、處理消費爭議情形，審慎選擇業者外，務必偕同業者至買(租)標的現場看屋勘查，要求從業人員依法提供不動產說明書，並詳細確認交易標的屋況，以減少簽約後爭議，保障自身權益。