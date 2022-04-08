IDC估亞太區2025年AI支出達320億美元 台灣持續成長

根據IDC最新《全球人工智慧支出指南》研究指出，亞太地區(不含日本)在AI系統方面的支出將從2022年的176億美元增加到2025年的約320億美元。企業投資於人工智慧，通過提高客戶洞察力、提高員工效率和加快決策速度來獲得競爭優勢。IDC預測，2020-2025期間的年複合成長率（CAGR）為25.2%。

IDC亞太區認知計算/人工智慧副研究總監Jessie Danqing Cai表示：「疫情引起的許多變化將持續下去，我們預計遠端或非接觸式參與等AI實際案例的採用成長動能將繼續下去。從長遠來看，對人工智慧解決方案相關風險因素管理的明確指導將進一步提高購買組織的信心水準。」

未來五年，銀行業將繼續在人工智慧解決方案上投資最多。透過加強的威脅情報和欺詐分析應用程式，降低風險對於銀行業的人工智慧投資至關重要。國家/地方政府是人工智慧解決方案的第二大支出者，專注於公共安全和緊急回應、增強威脅情報和預防系統。未來五年，下一個支出最高的行業是專業服務，以年複合成長率26.6%的速度快速成長。重點領域是加強型客戶服務代理，這有助於解決客戶問題。智慧業務創新和自動化將優化和簡化複雜和重複的業務任務，以支援組織決策。

IDC IT支出指南高級市場分析師Vinayaka Venkatesh表示：「政府對人工智慧的信任、穩健性及其道德使用的法規越來越多，企業需要解決這個問題。金融服務，飯店和旅遊業等需要面對客戶的行業將率先面對這些政府要求。」

前五大使用案例佔61億美元，占人工智慧總支出的34.5%，預計到2025年將成長至108億美元。對增強型客戶服務代理、銷售流程推薦和增強以及智慧業務創新和自動化解決方案等使用案例的投資在所有行業中都很普遍。這些解決方案能使企業提供更好的客戶體驗，同時節省決策過程中的時間。國家和地方政府在公共安全和緊急應變解決方案的支出佔人工智慧總支出的64.3%以上，這些解決方案可以應對新出現的威脅，並改善應急/災難規劃和應變。同樣，金融服務機構將AI總支出的25%左右投入到欺詐分析和調查AI解決方案上，以檢測詐欺性交易和異常情況。

硬體將是領先的技術，占AI支出的49.8%以上;最大的投資領域將是伺服器，佔總支出的84%以上，其餘將用於儲存。軟體是第二大領先技術，占人工智慧支出的31%。軟體領域人工智慧總支出的71%用於人工智慧應用和人工智慧平臺。服務業的支出成長最快，技術方面的五年期年複合成長率為34.3%。

以台灣市場來看，「台灣企業在人工智慧技術的預算支出將於今年(2022)年達到3.65億美元，其中，又以金融服務、製造與零售流通業的需求最高。」IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀表示。人工智慧技術已被廣泛的應用在顧客體驗與營運流程優化，包括透過聊天機器人服務強化客戶服務管道、以人工智慧技術優化商品推薦準確度、透過人臉辨識技術進行身份驗證、持續改善數據分析模型以優化詐欺偵測，以及建立AIOps機制以降低資訊系統的維運工作等，預期AI應用將持續擴散，整體市場保持成長的態勢。