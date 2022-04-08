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福泰飯店集團 2022推出Workation in Taiwan專案

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
福泰飯店集團2022推出 Workation in Taiwan 專案。黃淑惠截圖
福泰飯店集團2022推出 Workation in Taiwan 專案。黃淑惠截圖

福泰飯店集團推出「2022 Workation in Taiwan」專案，ITF也會以這主題為主。

福泰飯店表示，關於辦公渡假「Workation」，中央流行疫情指揮中心宣布，邊境管制檢疫措施放寬，開放商務客入境，福泰飯店集團提供安排結合辦公（Work）與渡假（Vacation） 的旅遊住宿，工作將不再被時間與空間所限制，而正當領略異域風情時，也不一定就不能工作啊！

福泰飯店集團的台北四家桔子商旅，自2020年4月起加入防疫旅宿行列，目前已服務承接超過五千名的檢疫旅客，在過去近兩年的防疫期間，專注於守護旅客的安全與健康，且成立防疫後勤小組，聆聽各方的意見需求及提供多元化服務措施，為防止疫情的擴延，對排氣的設備而加以更新外，並附合商務與遠端的需求，更加強Wifi的功能，以維持更優良水準的品質， 同時我們對環保的重視，提供專屬防疫環保包，減少檢疫期間一次性的餐具使用，以確實做到垃圾減量，環保愛地球，而其中桔子商旅西門店還榮獲國際綠色飯店認證STEP Eco-Certification 銅牌標章。

無論是在防疫旅館，自主健康管理或是休閒渡假，福泰飯店集團皆能安排舒適與便利的居住，台北綠園商務住宅「Green Garden」，新竹和彰化福泰商務飯店與嘉義桔子商旅，礁溪山形閣溫泉飯店等，同仁們都以敏捷，靈巧，彈性的態度，提供旅客需要的服務，且各館店也都位處於便利的交通要道，週邊緊靠清幽環境的名勝及生態保育的景點，各館店也特別精心設計不同的額外旅遊行程等，都可加以安排。

國際永續旅行協會台灣分會會長黃玉華指出，福泰飯店集團以推動永續觀光的態度贏得國際認同，是台灣新世代飯店業者的絕佳楷模。

環保 疫情

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