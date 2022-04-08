機車檢驗最常見缺失 違法改裝各式燈光囊括前三位

高市所苓雅監理站統計2022年度第1季機車檢驗的十大不合格項目，改裝機車各式燈光(頭燈、煞車燈、方向燈)名列第一、第二與第三名，佔不合格項目比率44.7%；另外，號牌加裝牌框或有污損名列第四名，佔不合格項目比率12.7%；喇叭故障名列第五名，佔不合格項目比率12.0%。

這些驗車不合格項目，已是警察機關於路邊攔檢舉發之重點對象，尤其是違法改裝車燈或車身設備，亦是民眾蒐證檢舉的對象，苓雅監理站表示，機車驗車主要針對行車安全做基本檢驗，其中車燈顏色為車輛上路後的共同溝通語言，若擅自改裝車燈，除將觸法外，亦將嚴重影響行車安全。

另外，機車在出廠前皆已通過安全審驗合格才可上路，呼籲民眾之機車千萬不可擅自改裝變更，若有故障損壞應儘早修復，以免影響行駛安全。