振宇五金南部倉儲預計2023年底啟用 今年預計增七家店

振宇五金（2947）繼上月開出第64家店屏東恆春店，今年預計再開六家店，總店數將來到70家店。公司表示，目前主要據點以中部為主，占比超過六成，未來希望能往北高展店，為平衡全台發展，日前已標得台灣糖業公司位於高雄市鳳山區正義段的土地招標設定地上權，未來將做為南部倉庫使用，目標2023年底前啟用，加計北部及中部分設兩個物流倉庫，三大倉庫將可支應150 間店的營運規模，有利於展店加速。

振宇五金表示，去年底住宅數屋齡介於20~40年占44.67％最多、超過40年者占31.69％，屋齡30年以上之房屋占⽐將近全台房屋總數的⼀半，顯⽰國內房屋屋齡相對⽼舊，帶來房屋翻修市場商機，也連帶提升居家五⾦修繕及五⾦DIY零售市場需求。

振宇五金表示，計畫每年以10%的速度展店，2026年店數突破百間規模，今年預計開出的新店包括台中梧棲可望在5月底開出，另外屏東和高雄年底前也將再增據點。

除了拓展店數規模，振宇五金近兩年在營運面向也更多元，像是去年8月推出「租就GO 專業工具租賃服務」，新服務上線以來，表現優於預期，不僅不影響電動工具的銷量，甚至消費者在租用後因對工具使用滿意，帶動採購需求。另外今年3月公司再推「專業師傅媒合平台」，目前登記在案的專業師傅已有381人，具有相關專業證照有209人，透過媒合DIY客群與專業師傅，可望增添會員黏著度。

振宇五金也持續擴增自有品牌「ALD」商品品項，目前已有220種，公司表示，因自有品牌商品毛利率較一般商品高，未來會持續尋找合適的高性價比商品，有助毛利率維持高檔水準。