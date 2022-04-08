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梅子收購價格傳壓低 高雄梅農焦急萬分
4月是梅子收購的季節，但今年傳出蜜餞工廠收購價錢壓低，導致中盤商停止收購，如今高雄桃源區低海拔的建山里、高中里及桃源里的梅子因無人收購，已開始落果，梅農焦急萬分。
高雄桃源等山區是梅子重要產區，主要分佈在桃源、那瑪夏、六龜及甲仙地區，栽種區域分布廣，從低海拔的六龜寶來、甲仙，到高海拔的梅山口都栽種，種植面積約,300公頃，年產量約1萬公噸。
春天是梅子盛產季節，梅農一年主要的收益都靠此時，但最近傳出部分蜜餞工廠收購價格壓低，讓桃源區梅農心急，已找上區長謝英雄及代表會主席王正國等人商量，希望把農損降到最低。經向農糧署陳情，初步將由高市農業局找甲仙及六龜等農會協商，盡快啟動收購，蜜餞工廠差額可能由農糧署補足。
為協助青梅打開通路，高市農業局表示，已與家樂福量販店合作，將在全台北、中、南家樂福舉辦70場次青梅DIY活動，部分場次由甲仙地區農會廠長劉秀琴現場教製脆梅及梅酒製作。
農業局長張清榮表示，高雄市青梅種植面積居全國之冠，清明時前後是梅子盛產的季節，今年品質及價量質優，農業局已與量販店合作上架小包裝手採梅，即日起至4月底，民眾可在家樂福購買青梅DIY食材，回家自己釀製脆梅、梅醋或梅酒。另今年六龜產地也結合寶來竹林休閒農業園區，至4月20日止辦理多場次脆梅、梅醋DIY活動，體驗手作樂趣。
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