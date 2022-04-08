快訊

烏克蘭「布查慘案」：倖存者的地獄見證

直播／蔡英文視察喊話「減災」 指揮中心14時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅子收購價格傳壓低 高雄梅農焦急萬分

聯合報 / 記者陳玫伶徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄是梅子重要產區，但今年傳出蜜餞工廠收購價格壓低，致梅農不敷成本，焦急萬分。記者王昭月／翻攝
高雄是梅子重要產區，但今年傳出蜜餞工廠收購價格壓低，致梅農不敷成本，焦急萬分。記者王昭月／翻攝

4月是梅子收購的季節，但今年傳出蜜餞工廠收購價錢壓低，導致中盤商停止收購，如今高雄桃源區低海拔的建山里、高中里及桃源里的梅子因無人收購，已開始落果，梅農焦急萬分。

高雄桃源等山區是梅子重要產區，主要分佈在桃源、那瑪夏、六龜及甲仙地區，栽種區域分布廣，從低海拔的六龜寶來、甲仙，到高海拔的梅山口都栽種，種植面積約,300公頃，年產量約1萬公噸。

春天是梅子盛產季節，梅農一年主要的收益都靠此時，但最近傳出部分蜜餞工廠收購價格壓低，讓桃源區梅農心急，已找上區長謝英雄及代表會主席王正國等人商量，希望把農損降到最低。經向農糧署陳情，初步將由高市農業局找甲仙及六龜等農會協商，盡快啟動收購，蜜餞工廠差額可能由農糧署補足。

為協助青梅打開通路，高市農業局表示，已與家樂福量販店合作，將在全台北、中、南家樂福舉辦70場次青梅DIY活動，部分場次由甲仙地區農會廠長劉秀琴現場教製脆梅及梅酒製作。

農業局長張清榮表示，高雄市青梅種植面積居全國之冠，清明時前後是梅子盛產的季節，今年品質及價量質優，農業局已與量販店合作上架小包裝手採梅，即日起至4月底，民眾可在家樂福購買青梅DIY食材，回家自己釀製脆梅、梅醋或梅酒。另今年六龜產地也結合寶來竹林休閒農業園區，至4月20日止辦理多場次脆梅、梅醋DIY活動，體驗手作樂趣。

農業 六龜 家樂福

延伸閱讀

兒虐通報六都第一 高雄市將啟動「家暴案通報獎勵」

《奧丁：神叛》攜手高雄市政府 打造全台首艘遊戲遊輪

新竹男遭通緝高雄避風頭 一個動作被警盯上意外落網

高雄交通亂象現形記！3年前影片被挖出 在地人也怒轟「丟臉」

相關新聞

少做這件事大單變毒蘋果！它被長鞭效應綁架、供應商控訴鬧上新聞

天上掉下的大單，是企業大賺機會財的大補丹，還是引爆庫存危機的毒蘋果？

重拳打在棉花上? 首季四都家戶買氣創7年新高

房價狂飆，今年首季各部會紛紛出手，包括內政部推出打炒房五重手、央行升息、緊縮房貸成數，金管會斷炒房金流等，不過，住商機構...

福泰飯店集團 2022推出Workation in Taiwan專案

福泰飯店集團推出「2022 Workation in Taiwan」專案，ITF也會以這主題為主。

機車檢驗最常見缺失 違法改裝各式燈光囊括前三位

高市所苓雅監理站統計2022年度第1季機車檢驗的十大不合格項目，改裝機車各式燈光(頭燈、煞車燈、方向燈)名列第一、第二與...

振宇五金南部倉儲預計2023年底啟用 今年預計增七家店

振宇五金（2947）繼上月開出第64家店屏東恆春店，今年預計再開六家店，總店數將來到70家店。公司表示，目前主要據點以中...

夜半外送夯 Uber Eats公布夜貓最愛銷魂零食、泡麵

白天點餐飲或是生鮮日用品外送早已經是消費者的生活日常，Uber Eats 進一步發現深夜到清晨時段的外送消費在今年的第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。