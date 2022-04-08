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影／禁令衝擊3果外銷額驟降 陳吉仲：降低依賴單一市場

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
陳吉仲表示今年鳳梨預計賣到日本超過3萬公噸，等同原本依賴單一中國市場大幅度降低。記者李定宇／攝影
陳吉仲表示今年鳳梨預計賣到日本超過3萬公噸，等同原本依賴單一中國市場大幅度降低。記者李定宇／攝影

財政部3月公布資料顯示，受中國大陸對台灣祭出暫停輸入禁令衝擊，今年1至2月國內鳳梨、釋迦及蓮霧三種水果的出口金額年增率驟減40.6%、85.9%及92%。農委會主委今對此表示，今年鳳梨預計外銷日本3萬公噸，大幅降地依賴中國單一市場。

農委會主委陳吉仲今上午前往新北市符合生鮮公司時表示，針對中國大陸去年從2月鳳梨到10月的鳳梨釋迦、蓮霧等3樣產品禁止，農委會仍透過兩岸動植物檢疫管道極力希望對岸坐下來討論。

他說，COVID-19、俄烏戰爭導致全球糧食高漲，為糧食安全，中國大陸應該儘速跟台灣技術解決，若沒有會在WTO管道極力爭取，農委會確保鳳梨釋迦、蓮霧及所有農民收入，去年鳳梨沒有因為禁令受到影響，去年盛產期3月到6月鳳梨產地價格比往年都還好，去年鳳梨賣到日本1萬8000公噸，今年預計賣到日本超過3萬公噸，這等同於原本依賴單一中國市場大幅度降低，農民也沒有受影響，現在要更加把勁在鳳梨釋迦上，這樣農民權益才可以獲得確保。

農委會 日本

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