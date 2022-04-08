影／禁令衝擊3果外銷額驟降 陳吉仲：降低依賴單一市場
財政部3月公布資料顯示，受中國大陸對台灣祭出暫停輸入禁令衝擊，今年1至2月國內鳳梨、釋迦及蓮霧三種水果的出口金額年增率驟減40.6%、85.9%及92%。農委會主委今對此表示，今年鳳梨預計外銷日本3萬公噸，大幅降地依賴中國單一市場。
農委會主委陳吉仲今上午前往新北市符合生鮮公司時表示，針對中國大陸去年從2月鳳梨到10月的鳳梨釋迦、蓮霧等3樣產品禁止，農委會仍透過兩岸動植物檢疫管道極力希望對岸坐下來討論。
他說，COVID-19、俄烏戰爭導致全球糧食高漲，為糧食安全，中國大陸應該儘速跟台灣技術解決，若沒有會在WTO管道極力爭取，農委會確保鳳梨釋迦、蓮霧及所有農民收入，去年鳳梨沒有因為禁令受到影響，去年盛產期3月到6月鳳梨產地價格比往年都還好，去年鳳梨賣到日本1萬8000公噸，今年預計賣到日本超過3萬公噸，這等同於原本依賴單一中國市場大幅度降低，農民也沒有受影響，現在要更加把勁在鳳梨釋迦上，這樣農民權益才可以獲得確保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言