快訊

韓海洋警察廳直升機赴台灣 返回時墜馬羅島外海2死1失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

-80度急速保鮮 台灣釋迦出口新加坡

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
農委會主委陳吉仲今前往新北市福和生鮮公司了解生產情形。記者李定宇／攝影
農委會主委陳吉仲今前往新北市福和生鮮公司了解生產情形。記者李定宇／攝影

去年9月中國海關總署表示，因台灣地區輸往大陸的釋迦檢出介殼蟲，因此禁止台灣釋迦進口中國，影響台灣每年釋迦出口量。台灣業者則研發零下80度急速保鮮將釋迦出口至新加坡。今天上午農委會主委陳吉仲前往土城鮮果加工廠表示，目前鳳梨釋迦外銷已超過4000公噸，其中常溫生鮮3千7百多公噸，2百多公噸是透過冷凍加工技術出口，鳳梨釋迦、加工果已外銷10多個國家，讓台東鳳梨釋迦農民維持一定收入。

去年9月中國宣布台灣鳳梨釋迦因為病蟲害的問題，禁止至大陸銷售，農委會因應農民種植鳳梨釋迦採收期即將來臨，位在土城區的福和生鮮公司配合農委會政策，成立鳳梨釋迦行銷企劃專案，投入研發鳳梨釋迦超低溫-80度C急速冷凍設備，增加電解水清洗槽、自動包裝設備等，完成超低溫冷凍鳳梨釋迦加工生產外銷，並於前天外銷裝櫃至新加坡。

農委會主委陳吉仲今前往福和生鮮了解生產情形，陳吉仲表示，福和生鮮在去年面臨鳳梨釋迦無法外銷至中國時，用IGF低溫零下80度，將生鮮鳳梨釋迦做成冷凍果品，賣到新加坡、日本等國，目前鳳梨釋迦外銷已超過4千公噸，其中生鮮是3千7百多公噸，有2百多公噸是透過冷凍加工出口，這部分不用檢疫，鳳梨釋迦、加工果已外銷10多個國家，後續持續加強力道，讓台東鳳梨釋迦農民維持一定收入。

陳吉仲表示，台灣水果一年產量超過250萬公噸，後續會透過加工、冷鏈、外銷三支箭，持續在所有主要水果品項。鳳梨釋迦冷凍果不只可把產季、非產季皆賣給所有消費者，鳳梨釋迦等其他品項也可以做，福和生鮮是全國第一家最大，用先進技術執行，農委會鼓勵生鮮加工業者往這個方向，產銷調節更順暢、農民調節更好。

農委會主委陳吉仲查看零下80度產線作業情形。記者李定宇／攝影
農委會主委陳吉仲查看零下80度產線作業情形。記者李定宇／攝影
符合生鮮工廠內部作業情形。記者李定宇／攝影
符合生鮮工廠內部作業情形。記者李定宇／攝影

外銷 農委會

延伸閱讀

轉攻日本市場 陳吉仲：台灣鳳梨今年將創新高

農委會有確診者足跡 陳吉仲：我鄉下小孩身體應該很好

雲林大蒜災損每公頃3.6萬元救助 4月11日前申請

雲林蒜頭雨災受損嚴重 陳吉仲勘災宣布受理災害補助

相關新聞

少做這件事大單變毒蘋果！它被長鞭效應綁架、供應商控訴鬧上新聞

天上掉下的大單，是企業大賺機會財的大補丹，還是引爆庫存危機的毒蘋果？

重拳打在棉花上? 首季四都家戶買氣創7年新高

房價狂飆，今年首季各部會紛紛出手，包括內政部推出打炒房五重手、央行升息、緊縮房貸成數，金管會斷炒房金流等，不過，住商機構...

農曆3月瘋媽祖 房仲統計周邊房價「打破迷思」

大甲媽將在今（8）日晚間11點起駕，進行為期9天8夜的遶境行程，農曆三月瘋媽祖正式起跑。有巢氏房屋統計實價資料指出，北中...

-80度急速保鮮 台灣釋迦出口新加坡

去年9月中國海關總署表示，因台灣地區輸往大陸的釋迦檢出介殼蟲，因此禁止台灣釋迦進口中國，影響台灣每年釋迦出口量。台灣業者...

42年房東也撤了 北市東區愛迪達店面4.98億求售

北市東區近年人潮大減，許多老店面紛紛轉售，位於捷運忠孝敦站出口旁的愛迪達忠孝經典門市，房東近日也委託房仲上591房屋交易...

落幕！半年來數百萬旅客搭乘阿聯酋航空造訪杜拜世博會

過去六個月以來，位於2020年杜拜世博會內，未來感十足的阿聯酋航空展館接待了數十萬名訪客；隨著杜拜世博會這場全球最盛大的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。