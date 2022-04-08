-80度急速保鮮 台灣釋迦出口新加坡

去年9月中國海關總署表示，因台灣地區輸往大陸的釋迦檢出介殼蟲，因此禁止台灣釋迦進口中國，影響台灣每年釋迦出口量。台灣業者則研發零下80度急速保鮮將釋迦出口至新加坡。今天上午農委會主委陳吉仲前往土城鮮果加工廠表示，目前鳳梨釋迦外銷已超過4000公噸，其中常溫生鮮3千7百多公噸，2百多公噸是透過冷凍加工技術出口，鳳梨釋迦、加工果已外銷10多個國家，讓台東鳳梨釋迦農民維持一定收入。

去年9月中國宣布台灣鳳梨釋迦因為病蟲害的問題，禁止至大陸銷售，農委會因應農民種植鳳梨釋迦採收期即將來臨，位在土城區的福和生鮮公司配合農委會政策，成立鳳梨釋迦行銷企劃專案，投入研發鳳梨釋迦超低溫-80度C急速冷凍設備，增加電解水清洗槽、自動包裝設備等，完成超低溫冷凍鳳梨釋迦加工生產外銷，並於前天外銷裝櫃至新加坡。

農委會主委陳吉仲今前往福和生鮮了解生產情形，陳吉仲表示，福和生鮮在去年面臨鳳梨釋迦無法外銷至中國時，用IGF低溫零下80度，將生鮮鳳梨釋迦做成冷凍果品，賣到新加坡、日本等國，目前鳳梨釋迦外銷已超過4千公噸，其中生鮮是3千7百多公噸，有2百多公噸是透過冷凍加工出口，這部分不用檢疫，鳳梨釋迦、加工果已外銷10多個國家，後續持續加強力道，讓台東鳳梨釋迦農民維持一定收入。