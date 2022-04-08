42年房東也撤了 北市東區愛迪達店面4.98億求售

北市東區近年人潮大減，許多老店面紛紛轉售，位於捷運忠孝敦站出口旁的愛迪達忠孝經典門市，房東近日也委託房仲上591房屋交易網求售，總坪數40.26坪，開價4.98億，換算每坪1236.9萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，東區正忠孝東路店面近來少有成交案，其中成交單價破千萬的個案僅出現在10多年前。目前東區租金單價在1.5萬到1.8萬元之間，租金投報率在2%內， 以每坪1.8萬元計算，單價約1080萬元，和屋主開價有一些落差，但還算合理。

北市東區原本是台北市最夯商圈，一級店面租金一坪曾高達3萬元，但近年受電商影響，加上西門町、信義商圈崛起，吸走大批人潮，租金行情一路下滑，如今店面租金已輸給西門町，疫情影響下，一線店面甚至跌破2萬元。

近一兩年來，東區店面求租求售一路增加，以求售來說，觀察網路，目前包含正忠孝東路、敦化南路巷內、延吉街等在內，就有50多家店面待售，總價從數千萬到上億元，最高達6億元。

目前上網求售的愛迪達店面，位於忠孝東路四段的「現代大廈」一樓，根據地籍謄本顯示，該店面由蔡姓房東所有，自民國69年至今，持有已42年。

中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，該店面持有40多年轉手，土地增值稅應該相當驚人，此時出售除因為目前景氣回升，東區再見曙光的氛圍外，若有其他財務考量或是是置產規劃，現階段出售店面，應該能有不錯的價格。