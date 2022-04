落幕！半年來數百萬旅客搭乘阿聯酋航空造訪杜拜世博會

過去六個月以來,位於2020年杜拜世博會內,未來感十足的阿聯酋航空展館接待了數十萬名訪客;隨著杜拜世博會這場全球最盛大的活動完美落幕,阿聯酋航空也回顧這180天來的獨特體驗,讓訪客可一探2071年的未來民航產業樣貌。

阿聯酋航空集團董事長及執行長謝赫阿哈邁德親王(His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Chairman and Chief Executive)表示:「從最初的競標到將夢想變為現實,我們成就了一段不可思議的旅程。阿聯酋航空從一開始就是世博會的合作夥伴,我們很自豪能在這場成功的盛會中擔任重要的角色。杜拜力求卓越,總是期望將事情做得更好、更盛大,在這些方面也保持著難以超越的記錄,2020年杜拜世博會正是最好的代表作;而阿聯酋航空綿密且便利的飛行網絡,也讓杜拜成為銜結世界的樞紐,無論今年或未來任何時候,都是全球最適合造訪一遊的去處。」

數百萬乘客到訪杜拜世博會

身為2020年杜拜世博會的主要合作夥伴和官方航空公司,阿聯酋航空不僅在交通運輸上發揮重要作用,自六大洲120多個城市將全球數百萬名遊客帶至世博會,也替超過40架飛機機身換上各種世博會彩繪,其中也包括吸引眾人目光的be part of the magic主題彩繪,穿梭於阿聯酋航空的全球飛行網絡,向世人介紹這場地表最盛大的饗宴。

阿聯酋航空亦投入超過 1億迪拉姆(約2.72億美金),透過廣告與其他行銷活動在全球宣傳杜拜世博會,無論是在世博會開幕期間與知名男星克里斯·漢斯沃(ChrisHemsworth)合作全球廣告影片,或是空服機組人員登哈利法塔頂端的病毒式廣告,都讓全球為之著迷,並將2020年杜拜世博會列為必遊之地。

杜拜世博會訪客購買超過兩萬件阿聯酋航空商品

阿聯酋航空展館自2021年10月起即在迎來大量訪客,並以令人印象深刻的多感官裝置和視覺體驗讓訪客能一窺民航產業的未來樣貌;而透過虛擬實境裝置在展館內探索未來機艙,更一躍成為最受訪客喜愛的數位體驗。同時,塗有獨特世博會be part of the magic彩繪的阿聯酋航空A380飛機模型與世博會護照夾等限量商品,亦是參觀展館的航空迷和世博會訪客的必買紀念品。

溝通思想,創造未來(Connecting Minds, Creating the Future)

阿聯酋航空在過去半年內於阿聯酋航空展館中,接待多名全球商業領袖與各國政府官員,其中包括阿拉伯聯合大公國副總統兼總理與迪拜酋長,穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆殿下(His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai),以及來自 AC 米蘭、兵工廠、皇家馬德里、蘭開夏郡板球、阿聯航空車隊和F1大獎賽的著名體育選手與代表團。