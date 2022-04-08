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面試老闆直接叫我要減肥該怎麼反擊？專家：可投訴他

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為面試示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage
圖為面試示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage

「面試老闆直接叫我要減肥！該怎麼反擊」？一名求職者以自身經歷指出，面試行銷工作遇到一位奇葩老闆，一走進辦公室自我介紹完，才談沒兩句，老闆就開始討論她的身材。說什麼她的臉看起來漂漂亮亮，就只差身材比較肉，如果能再瘦5公斤就真的完美了。她當下整個超不舒服的，覺得很噁心。做行銷又不是要進演藝圈，到底為什麼還要看身材？對此，職場專家建議，看當時有沒有留下紀錄、錄音或者是人証等等，有的話就可以投訴他。

該名求職者說，那位老闆最後甚至還說，如果答應到職第一個月就減肥瘦3公斤，他現在就直接錄取，且還加薪5000。職場專家說，相信大家都不贊成這樣的狀況發生，除了可以投訴外，亦可直接訓斥他這問題和工作無關，以及保護自己，因為這樣的公司就是錄取了也不需要去。

職場來抬槓民眾分享，「有違法疑慮唷」！依照就業服務法第5條第1項規定「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。」 另，104 FB粉絲頁網友則回覆，叫主管證明身材跟業績有差！如果主管身材很肥就直接嗆爆他，如果很瘦就噹他業績有很好嗎？

求職 職場

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