四大超商快篩試劑銷量倍增 全台搶翻天這家還祭出特價

近期疫情升溫，民眾對於防疫相關商品需求量增，尤其是居家快篩試劑，超商業者近期銷售量明顯攀升，甚至較前一月銷售成長超過五倍。尤其校園疫情狂燒，中央流行疫情指揮中心已表示，考慮用快篩「取代停課」，另外，不少企業也祭出新規定，要求員工自行檢測陰性才能到班，皆帶動居家快篩試劑需求瞬間爆發。

7-ELEVEN表示，目前快篩試劑的備貨量皆已加倍，提供羅氏、福爾、台塑等，有五入組也有單入組。4月28日前羅氏家用新冠抗原自我檢測５入當檔價為1,499元。

全家表示，快篩試劑近期銷售業績較前月呈倍數成長。對應需求，本周起陸續提供三款快篩試劑供民眾選購，平均單支售價介於300-360元，後續也將持續引進多款快篩試劑，另，為便利民眾購買防疫商品，全家App提供「防疫地圖」功能，消費者可透過此功能快速查詢「快篩試劑」、「抗疫用品」、「口罩」、「保健品」四種類型商品的貨態狀況，不用再怕撲空。

萊爾富表示，販售的快篩試劑較前一個月成長約五倍。目前有銷售羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組家用五入組和一入組，價格分別為1,800元和360元。另外，販售的國產泰博科技的福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組家用五入組，售價1700元，目前特價999元、快得利家用新冠肺炎快篩套組家用二入組，售價750元，特價333元，數量有限，售完為止。

OKmart也表示，根據門市資料顯示，近期消費者詢問購買快篩劑的頻率增加，相較於去年年底增加五倍。目前全台門市於會員OKLine群組販售「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」」，單盒內含五組，售價1749元，採用會員預購以降低於門市接觸時間，低接觸到店快取，讓消費者方便於家中自我檢測，降低外出接觸的風險。消費者如需於門市現場馬上購買使用，需視全台門市現場狀況而定。

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