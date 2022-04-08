UiPath任命鄒作基擔任大中華區副總裁 領導業務發展

企業自動化軟體公司美商UiPath宣佈鄒作基先生加入該公司擔任大中華區區域副總裁，即時生效。 鄒作基之前曾擔任微軟公司副總裁、大中華區首席策略長，全面負責微軟大中華區兩岸三地的業務策略、發展計畫及業務轉型。

鄒作基在科技產業擁有豐富的高階管理經驗，在提升團隊業務和技術能力，推動客戶數位化和雲端轉型，以及開發新的產業市場等方面成績斐然。

UiPath亞太和日本區高級副總裁暨總經理Rick Harshman表示：「鄒作基先生的加入有助於UiPath在大中華區的業務拓展。我們對大中華區的市場非常重視，鄒先生完全有能力藉由深化客戶與策略合作夥伴的溝通來推動業務成長，加速提升我們的地位。我們對他的領導能力，以及能向當地市場闡明我們對全面自動化企業的願景充滿信心。」

鄒作基表示：「我很高興加入UiPath，因為自動化是數位轉型的關鍵因素。 自動化因其在數位轉型方面的速度優勢與高投資回報率，而被各企業優先排上計畫行程。而企業對大規模自動化的需求則帶來了更多商機，對此我非常期待。 能加入UiPath，並有機會將大中華區的業務推向新的高度，我感到非常榮幸。」

加入微軟之前，鄒作基曾任職SAP中國區副總裁暨資料庫及技術平台事業部總經理，負責SAP資料庫相關業務的策略規劃及中國市場的業務拓展。 更早之前，鄒先生則在Sybase擔任亞太區副總裁暨北亞區總經理，負責Sybase在大中華區及韓國市場的業務和營運。