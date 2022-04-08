《奧丁：神叛》攜手高雄市政府 打造全台首艘遊戲遊輪

韓國遊戲公司Kakao Games發行、LionHeart Studio研發、及Kakao Games台灣營運合作夥伴Glohow一起打造的跨平台MMORPG遊戲《奧丁：神叛》，宣布攜手高雄市政府新創跨界合作，與高雄市輪船公司共同打造全台首艘遊戲遊輪「奧丁神叛號」，以遊戲結合城市觀光，帶來多元豐富的互動樂趣，近期棧貳庫碼頭揭示啟航，由高雄大家長陳其邁市長及遊戲官方代表一起化身在地嚮導，還有來自遊戲世界的戰士與女巫現身，邀請玩家與民眾同遊港都，來趟難得的海上私房體驗，全面解鎖高雄日夜風采及超人氣打卡景點成就。

高雄市長陳其邁指出，高雄是一個文化兼容的城市，這幾年也一直致力發展區域產業聚落，而文化創意更是其中的重點，很高興攜手國際遊戲品牌推動這次的遊輪合作，規劃高雄在地特別企劃，不只為地方活動增添精彩，更藉此開端讓國際看見高雄！啟航活動上陳市長也率領玩家們登船導覽，還體驗了遊戲角色捏臉與野外戰鬥等特色內容，和玩家朋友一起交流切磋。

《奧丁：神叛》以磅礡壯麗的世界觀與精緻細膩的遊戲畫面，2021年在韓國推出即穩居遊戲排行榜冠軍，也獲得包含總統獎等多項大獎肯定，累積龐大玩家粉絲，並在今年正式啟動海外服務，看好台灣不僅是RPG遊戲市場的領頭羊，更具備良好的網路環境，因此選定台灣作為海外第一站，3月29日上市首日即以超高人氣快速登上台灣雙平台遊戲榜首，人氣持續攀升。

Kakao Games CEO 曹季鉉表示，非常榮幸開心有這個難得的機會，能夠在台灣最具代表性的港灣城市高雄，實現了將我們的遊戲世界打造為這艘承載玩家的「奧丁神叛號」，高雄舒適的氣候，以及擁有許多別具文化藝術的特色區域，都讓人印象深刻，這次首次嘗試以遊戲結合城市觀光，帶來新型態的粉絲互動，在高雄港美麗的海岸線，留下我們與玩家的美好回憶，希望大家都能夠好好享受這趟旅程。

LionHeart CEO金在榮表示，很感謝遊戲在台灣上市之後，收穫了很多玩家的支持與喜愛，在規劃海外版本時，我們也一直思考怎麼能夠更加融入在地元素，像是為台港澳地區設計專屬寵物「月牙熊」及專屬坐騎「雲豹」，而這次透過「奧丁神叛號」的活動，更讓遊戲體驗可以延伸至玩家的生活圈，未來還會推出更多具有在地化特色的企劃內容，玩家可以多多期待。