與淺山在餐桌上相遇 ！「吃山」主題展覽上菜

民以食為天，料理源於食材、食材來自產地、產地之於環境生態，吃與食對人、對野生動物都是生存最重要的關鍵，而這些食物來源大多來自淺山丘陵、平原、農田所構成的淺山區域。當淺山生態系崩解，不僅意味著食材供應減少，更讓野生動物生存、國土健全議題遇到危機，新竹林區管理處與觀樹教育基金會合作策辦「吃山」國土綠網主題展，於今（8）日起至4月24日於新竹市將軍村修復館「食」在登場，歡迎前往探尋臺灣淺山環境的美麗、豐饒與面臨危機。

新竹林管處處長夏榮生指出，人與環境和諧共生不僅僅是當前國土綠網計畫的重要保育政策，更是先民們傳承的生活智慧，如何實踐「社會-生態-生產地景」保全維護淺山環境，並攜手政府機關的跨域合作，共同協力改善破碎棲地與生態廊道，是新竹處及綠網合作夥伴們共同努力的目標。

同時，也希望這些國土綠網行動與作為，得以發酵、擴散讓更多民眾瞭解，「吃山」主題展因此應運而生，並於經濟部水利署第二河川局、農委員水土保持局台中分局、生態保育及友善環境團體等多名新竹處國土綠網合作夥伴們的共同見證下，於今（7）日在將軍村熱鬧開張。

吃山主題展覽以最常見的庶民料理-砂鍋魚頭、清蒸毛蟹、福菜燜筍、客家桔醬、蜂蜜檸檬茶切入，帶領觀展者一一溯源埤塘、溪流、竹林、果園、次生林等淺山地景，並探尋食材與野生動物的關聯，而這些多樣化的環境是如何同步滋養著生活在這片土地上的野生動物們，它們的生活環境正面臨哪些威脅及困境，政府機關與民間團體已經採取哪些行動，為維繫淺山環境而努力。

展覽也特別規劃「友善選物店」，邀請裡山青果社、火的意志-大屯火山咖啡、三玉號野草茶、桂gui台灣土肉桂、友善石虎農作、臺灣藍鵲茶、楓樹窩石虎米、淺山綠書房、吳水池紅淡比蜜等兼顧環境生態及農園生產的里山倡議實踐家們展售這些環境友善的農產品，希望透過這次的展覽讓更多人認識並以實際消費行動，支持他們繼續走在友善生產的道路上。