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指標品牌帶動 新光三越香氛銷量增6成

經濟日報 / 記者陳柔蓁／台北即時報導

新光三越《初夏購物節》於3/31正式開跑，其中香氛產品表現亮眼，在DIPTYQUE、JO MALONE、LE LABO趨勢品牌新品以及台中中港店改裝導入BYREDO、PENHALIGON'S的帶動下，整體香氛銷售量大幅成長6成。

新光三越指出，連假期間化妝品延續活動開檔熱潮，美妝三大主力商品「明星保養品」、「精品彩妝」與「香氛新品」持續熱銷，統計首週最熱銷的前五大明星保養單品，包括：ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露及年輕肌密無敵霜、資生堂國際櫃百優精純乳霜75ml(大容量)、SKII青春露、LANCOME超未來修護露。精品彩妝以YSL、DIOR等重量級品牌表現最佳。

受惠春夏新品上市且貨量齊全，新光三越此波也帶動精品業績成長2成；另外呼應家飾、寢室換季需求，以及日韓系家電備貨充足雙重利多，家用也有逾5%的成長幅度。

4/7（四）起，新光三越APP精選優惠推出兩大趨勢商品「夢幻美髮神器」及「永續再生」！近年來民眾對於頭皮保養、髮質修護更加注重，美髮神器因此躍升為愛美女生的夢幻清單，不論是Dyson全瑰麗紅限定色Supersonic吹風機及Airwrap造型器、PHILIPS全新上市智能護髮礦物負離子吹風機，還是沙龍級乾濕兩用頭皮按摩器OSIM摩力抓抓等，新光三越推出77折起的新品優惠價，同時隨著環保意識抬頭，各大知名品牌如NIKE、NEW BALANCE等相繼推出環保材質的友善環境鞋款，新光三越APP也將於4/14起嚴選多款永續再生話題商品，包括：Timberland將寶特瓶回收再利用，打造成柔軟材質的中筒休閒鞋、日本10mois暢銷彩色蘑菇被使用再生棉紗布製成的環保製品、添加鳳梨酵素，有助分解各種油汙、奶漬等難解汙垢的奇哥鳳梨酵素奶瓶蔬果洗潔液、採用環境友善材質製作的仁舟淨塑矽密盒等，提供消費者購物的同時也能愛地球。

新光三越 環保

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