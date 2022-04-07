亞昕集團加碼布局台中 鎖定北屯14期重劃區重磅推案

「林口王」亞昕集團董事長姚連地今(7)日宣布，亞昕（5213）將加碼布局中台灣房市，並鎖定前景看漲的台中市北屯14期重劃區，預計推出兩件大樓住宅預售案，總銷合計約50億元，明年台中推案將上看百億。

亞昕今年預計推案量約250億元，除了台中14期50億元的雙建案之外，還包括林口總銷50億元「昕銀座」、新莊110億元「森中央」，以及台北敦化南路40億元「亞昕敦南」案。

亞昕位於14期重劃區洲際段、總銷18億元的「亞昕一沐」，今天開工動土，此案主打2至3房小豪宅，每坪單價上看6字頭，鎖定自住剛性買盤，目前預約登記看屋客戶已超過百組，預計4月底、5月初正式開賣。

姚連地表示，占地403公頃的北屯14期重劃區，是台中規模最大的重劃區，未來在低密度名宅聚落間，形成媲美台北敦南、仁愛般，綿延數公里的林蔭大道。

此區鄰近11期崇德小天母商圈，加上漢神洲際購物中心與台中巨蛋園區兩大重磅建設，以及靠近水湳經貿園區的發展利多，14期房價已直追七期與水湳中央公園特區，成為北台中新富人區。

看準中台灣房市發展前景，亞昕集團2020年搶先設立台中分公司，以利深耕區域房市，2021年在14期「美和段」推出首案「亞昕一緒」，成功打響14期推案前哨戰，短時間內締造亮眼佳績。

今年亞昕集團趁勝追擊，接續推出14期第二案、也是洲際段首發案「亞昕一沐」，產品規劃2房約21、24、29坪；3房約34坪，店面24至32坪，總戶數96戶。

亞歆近期又以總價7.13億元，再取得北屯區1,045坪土地，目前台中土地庫存量逾4,000坪，推案量預估將達200億元以上，展現深耕台中的強烈企圖心，也在兵家並爭的14期取得推案先機。

上昕國際建築總經理楊濬輔指出，放眼中台灣未來最受矚目的兩大重劃區，非北屯14期和南屯13期莫屬，不僅囊括2021年土地交易件數前兩名寶座，土地成交價也持續摜破天花板。

其中，13期每坪土地接近8字頭，14期目前房價更是「坐5望6」，直追七期市政特區和水湳經貿園區。

楊濬輔表示，以目前土地成交單價和營建成本節節高升的趨勢來看，未來13期房價已非一般購屋族群可負擔，14期的單純和低密度，反而成為注重生活品質客群的最佳選擇。

楊濬輔進一步表示，14期是唯一擁有雙重磅建設與74號雙向匝道的低密度重劃區，也因鄰近11期崇德松竹商圈，成為少數在開發前期就具備完整機能的重劃區段。