領航家投資砸逾30億元獵樓 「長虹豐匯商科大樓」入袋

長虹建設（5534）今（7）日公告旗下「長虹豐匯商科大樓（WTO 16期）」以總價30.68億元整棟賣給領航家投資興業，創下今年商用不動產指標交易金額第四高。

「長虹豐匯商科大樓（WTO 16期）」今日以總價30.68億元整棟賣給領航家投資興業，包含土地685.6坪、建物4,133.45坪以及車位120個，總價創下今年商用不動產指標交易金額第四高，僅次於120億元豐邑市政核心大樓、58億元國賓飯店及行政大樓、32億元潤泰金融大樓(部分樓層)。

長虹建設今年營運急起直追，不僅有先建後售的「長虹交響苑」，還有「長虹雲端科技（WTO 14期）」部分廠辦樓層挹注營運，目前公司還有半棟可售。此外，手中商辦案「長虹豐匯商科大樓（WTO 16期）」今日則以整棟賣出。

住宅部分，長虹建設手中總計有總銷7.62億元「政大首席」、20億元「帝璽」、10億元「新莊思源住宅」等，六大新案可望在今年完工入帳、營運可期。