快訊

空中驚魂10分鐘！馬航近萬公尺高空突急墜 乘客慘叫遭拋出座位

中職／ 失言「陳鴻文飛刀射向那些死猴子」網：主播吃炸藥了

領航家投資砸逾30億元獵樓 「長虹豐匯商科大樓」入袋

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

長虹建設（5534）今（7）日公告旗下「長虹豐匯商科大樓（WTO 16期）」以總價30.68億元整棟賣給領航家投資興業，創下今年商用不動產指標交易金額第四高。

「長虹豐匯商科大樓（WTO 16期）」今日以總價30.68億元整棟賣給領航家投資興業，包含土地685.6坪、建物4,133.45坪以及車位120個，總價創下今年商用不動產指標交易金額第四高，僅次於120億元豐邑市政核心大樓、58億元國賓飯店及行政大樓、32億元潤泰金融大樓(部分樓層)。

長虹建設今年營運急起直追，不僅有先建後售的「長虹交響苑」，還有「長虹雲端科技（WTO 14期）」部分廠辦樓層挹注營運，目前公司還有半棟可售。此外，手中商辦案「長虹豐匯商科大樓（WTO 16期）」今日則以整棟賣出。

住宅部分，長虹建設手中總計有總銷7.62億元「政大首席」、20億元「帝璽」、10億元「新莊思源住宅」等，六大新案可望在今年完工入帳、營運可期。

長虹

延伸閱讀

政治打壓？ 國民黨南市議員參選人選舉看板遭拆

嘉義基督教醫院創院64周年 持續傳承「為愛多走一里路」

青瓦台風水不好？南韓總統府首筆搬家費3000萬 53萬人反對

邁向2050淨零 學者籲立法要求建築物取得能效標示

相關新聞

長榮國際變天大哥說話了！張國華六點聲明回擊鄭深池

長榮國際董事會後，長榮集團創辦人張榮發總裁的長子張國華表達六點看法，再次向四兄弟喊話，希望四兄弟能儘快坐下來談，或委由被...

這七區預售屋交易爆量 禁換約上路慎防恐慌性殺盤

根據預售屋實價登錄資料，去年桃園龜山以4701件登上全台交易量冠軍，其次則是台中北屯、桃園中壢、桃園市區都有三千件以上；...

影／東元新任總經理上任 范炘：要成為世界的東元

東元電機董事長邱純枝與東元電機新任總經理范炘今天舉行媒體見面會，總經理范炘說，希望自己能夠帶來更新的元素，未來的成功不是...

政府打房下重拳！預售屋投資客「少賺求出場」

政府針對炒作，下重手打炒房，以禁止預售換約影響最大，據去年預售揭露的資料顯示，去年雙北以外市場預售銷售狀況熱絡，桃園、台...

簡立峰：在Google 沒有意見就不要來開會

2020年1月，Google台灣第一位員工、時任台灣董事總經理的簡立峰，57歲宣布退休，離開了服務近15年的 Google。這15年內，Google台灣從一人成長為3,000人，成為亞太區不可或缺的研發基地。

提修法限制預售屋炒房 花敬群：盼不當行為消失

行政院會今天通過相關修法，未來炒房最高可處新台幣5000萬元罰鍰，且可連續處罰，另也設定預售屋或新建成屋買賣契約轉讓條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。