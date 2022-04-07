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缺地有解？153筆非農用台糖土地環評認定標準放寬

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

環保署持續改革環評制度，今（7）日預告相關子法修正，其中針對153筆確認已非農業用地的台糖土地，從原本應適用較嚴規範的農地名單中刪除，合計約142公頃土地，未來在這些土地設立工廠、開發園區，應否辦理環評的標準可望略為放寬。

台糖是國營事業的大地主，不過由於名下土地有不少良田，如何兼顧環保與經濟發展，是長年以來的難題所在。

對於開發台糖土地是否應辦理環評，環保署過去已公告較嚴格的認定方法，採正面表列、分為三級管理。首先最嚴格的是屬於「優良農地」，無論開發面積大小，一律須辦理環評，目前名單上約有1.2萬筆土地。

第二層則為「非屬優良農地」，並扣掉非農用、位於環境敏感地區等土地，依規定開發或累積開發面積三公頃以上，就要辦理環評，目前名單上約有1.3萬筆土地。

至於其他台糖土地，則回歸到一般環評認定標準，以開發園區或設立工廠而言，原則上位於都市土地，五公頃以上才須環評；位於非都市土地，十公頃以上才須環評。

環保署今日預告修法，即是刪除一筆「優良農地」、152筆「非屬優良農地」名單，合計刪除了153筆，面積共約142公頃，主要分布在花蓮、高雄、雲林、嘉義、彰化、台南等地，這153筆土地將回歸一般環評認定標準，讓適用標準趨向合理化。

環保署指出，此次修正所刪除的名單，都是經過台糖重新檢視，當中部分土地已作鐵路用地，或為停閉廠區、事業總部、工業區、住宅區、特定倉儲轉運專用區等，並經農委會確認皆為非農業用地。

此次修正預告期為60日，各界仍可提供修正建議。

環保署官員表示，持續改革環評制度，提升效率，分為短、中、長期，從子法逐步完善相關法規，長期並檢討修改《環評法》，不過各界對於環評法修法仍有不少歧異，仍待溝通，目前修法期程尚無時間表。

環評 環保 台糖

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