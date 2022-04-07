本土疫情破新高 民眾網購以強化防疫力為主

國內疫情持續升溫，今（7） 日本土達380 例，加上境外破 500 例創下今年確診數新高。

創業家兄弟（8477）旗下生活市集觀察站上熱搜趨勢指出，近兩週以來防疫商品搜尋量增加1.5倍，口罩仍是消費者在疫情中首要的必備防疫用品，整體銷售成長將近兩倍；搜尋熱度第二則為濕紙巾，尤其含有消毒或抗菌成分的產品備受消費者青睞。酒精噴霧槍則在近兩週有超過三倍的的搜尋成長，大面積的消毒方式使用方便，成為這波疫情民眾防疫的新寵。

除此之外，隨著政府對疫情態度轉向共存，民眾也更加強在自身抵抗力的保護；生活市集表示站內防疫專區的保健食品在這波疫情中銷售突出，像是雞精、維他命、益生菌及幫助睡眠的產品持續是民眾的熱門搜尋，其中「雞精」相關商品更有超過兩倍的銷售成長，顯示面對疫情，消費者除了抵抗外來病毒入侵以外，也開始由內而外提高自我免疫力。