ESG夯！區塊鏈技術將成上市櫃公司落實碳盤查新武器

台灣區塊鏈大聯盟陳美伶總召集人今（7）日表示，現在是台灣產業評估將「企業級區塊鏈」技術，應用在數位轉型的正確時刻，這個技術在國際上已經成熟，在各國央行數位貨幣、跨境貿易融資、供應鏈物流追蹤，已擁有大量試驗與應用案例。

相較於完全去中心化的公有區塊鏈生態圈，「企業級區塊鏈」可以建立跨國、跨產業的大型企業聯盟網路，在促進產業的資產流動性，與提升資料流通效率的同時，滿足企業對於「資料隱私」、「權限控管」、「系統相容」等需求，以符合嚴謹的資訊安全、個資保護等產業規範。

台灣區塊鏈大學聯盟彭少甫理事長表示，台灣學術界已經在企業級區塊鏈技術、應用、法規等面向，具有完整的研究，若將學界的優秀人才轉化成可以為企業所用的豐沛人力資源，將可以大大推動產業界的正向發展。

國泰金控是國內早期採用企業級區塊鏈技術的金融機構，透過自行研發國際主流企業級區塊鏈技術之一的Hyperledger Fabric技術，成功應用於貿易融資與電動車車聯網等場域。

台灣區塊鏈大學聯盟以「教育與培訓」、「應用場域調研」、「解決方案規劃」為三大主軸，除了與台灣區塊鏈大聯盟，合作規劃的企業級區塊鏈技術培訓課程外，同時也致力於推動這項技術在產業界的「落地採用」。

例如去年下半年成立的氣候行動研究組，則專注在企業級區塊鏈在供應鏈碳盤查、國際碳權機制的應用。

陳美伶表示，供應鏈碳盤查的應用，主要是運用區塊鏈技術，做供應鏈上所有企業的碳盤查。

金管會今年3月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，將從明年起，分階段推動上市櫃公司應進行溫室氣體盤查的資訊揭露，規劃2027年全體上市櫃公司完成溫室氣體盤查。

透過區塊鏈技術，未來應有助企業落實金管會碳盤查相關規定。

至於國際碳權機制的應用，則是跟收碳關稅有關，有了企業碳排相關資料後，才能證明碳排多少、關稅如何課，這有助未來企業在碳關稅的申報。

目前「台灣區塊鏈大聯盟」與「台灣區塊鏈大學聯盟」，有個小組專門做相關的研究，陳美伶說，這部分的投入，國內金控走的最快。

此外，兩個單位合作規劃的2022年「企業級區塊鏈技術」培訓課程，規劃兩個場次，分別以18小時帶領學員實際操作演練，完課學員除了具備開發完整企業級區塊鏈應用的技術能力外，通過審核後也將被授予課程證書。

兩場次課程分別在今天跟5月12日進行說明會，並在說明會結束後的四周正式進行課程。