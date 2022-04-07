漢來美食今年增一新品牌 明年再推頂級吃到飽

漢來美食（1268）旗下旗艦品牌漢來海港推出年度重點活動甜點季，在食材上漲的同時逆向操作，強打生蠔、甜蝦握壽司、小鯧魚等高檔食材吸客。漢來海港餐廳品牌長劉子銘表示，今年以來食材持續上漲，餐飲業成本壓力仍在攀升，加上人力短缺，經營挑戰不小。不過，仍維持推出甜點季的傳統，希望穩住老主顧客層，由於不需額外加價，就能吃到升級版的多道精緻甜點，很受消費者青睞。

劉子銘表示，漢來海港雖在1月1日開始漲價，但今年以來食材價格又續飆，包括進口牛肉漲了二成，進口鮭魚也漲了一到二成，所幸在年初即已備妥半年以上的庫存，即便是3月因俄烏戰爭影響航班，導致全球供貨大亂的新鮮鮭魚，也都能穩定供貨。

近日本土疫情升溫， 劉子銘坦言，漢來海港和宴會廳業績受到影響最大，這幾日取消的訂位超過三成以上。不過，他也認為，疫情的走向就是和病毒共存，消費者應會逐漸適應這個新常態，整體而言，餐飲業今年不確定因素多，只能邊走邊看。漢來海港一直是漢來美食的金雞母，過去每年貢獻20億營收，獲利貢獻近兩億元，但去年營收貢獻僅13億元，獲利縮水成幾千萬。

漢來美食今年以來已在遠百竹北店新開「上菜」及「漢來上海湯包」2家分店，另外，高雄漢來飯店45樓改裝「焰」鐵板燒與牛排館，接下來的新開店會落在下半年，漢來美食副總吳若寧表示，今年計畫開一個以酸菜魚為核心菜色的新品牌，另外，上菜和餐酒館也計畫各再開一店，主要選址皆落在高雄。

另外，台北南港漢來飯店開幕前的籌備也是漢來美食今年的重點工作，新飯店預計將在明年首季開出，屆時將有八個新餐廳同時啟動，包括咖啡廳、烘培坊、宴會廳、鐵板燒、日料與火鍋、名人坊、餐酒館，還會有一吃到飽的新品牌，目前品牌名稱未定，但客單價設定落在2,000元，將會是漢來美食明年業績重要動能。