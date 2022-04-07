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東元電動貨卡年底前出貨 印度廠年底前量產

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

東元電機（1504）未來全力衝刺電動車市場的企圖心相當明顯，除了新任總經理范炘過去經歷以車界為主之外，董事長邱純枝也表示，未來東元電機將在電動車動力系統的商機持續拓展，今年在電動巴士及電動貨卡都有成果展現，年底前印度廠也將正式進入量產。

東元積極開發應用於「電動乘用車」、「電動巴士」、「電動特種車」動力系統解決方案，推出輸出功率8~272kW彈性模組化的動力系統，據業界指出，東元部分產品已自去年開始小量出貨。

有關東元電機在電動車動力系統的商機發展，新任總經理范炘特別強調，拓展國際市場，加強與大廠合作的契機，會是優先的項目之一。

而邱純枝則是表示，目前東元正進行國內第一輛3.49噸電動貨卡整車測試並已在進行路測中，主要運用於物流運輸業，預計將在第3季進入量產，同時在今年底前東元的電動貨卡將正式上路。

同時，在印度市場部分，東元的電動車動力系統也已送樣給兩家印度車廠測試，且測試已進入最後階段，但目前東元印度廠尚未完全就蓄，第2季將先接量產訂單，待年底前東元印度廠產線全面完成之後，隨即進入量產，預計最快也是今年底至明年初可望開始供貨，明年印度廠產量可望明顯放大。

此外在電動巴士部分，東元自主開發的電動巴士動力系統已第1季底量產上市，日前已配合國內車廠進行新車款開發中。除國內訂單在手之外，也積極開拓日本及泰國市場。

東元電機 印度 電動車

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