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「大爆量已成往事」 329檔遇升息 推案量恐縮水千億

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

房市上半年指標329檔期登場，雙北市與桃園、新竹的推案量原先預估達3400億元，但市調機構住展雜誌研發長何世昌表示，雖然3月開賣的建案一籮筐，但案量仍遜於預期，主要是受到央行鷹式升息、和預售屋聯合稽查的衝擊，超出業者原先預期，導致部份建案放慢推案進度、延後推出，「預估北台灣今年329檔推案量可能縮水約800至1千億元，大爆量已成為往事，只能在夢裡相見了。」

「央行升息、聯合稽查，兩個主因讓建案延推。」何世昌說，央行升息一碼，短期內消費者的購屋信心難免會受到衝擊，有些建商擔心銷售率沒那麼好，想觀望一陣子再推案；而政府在329檔期登場前就先發動一次大規模的聯合稽查，取締違規或沒建照者的意味濃厚，所以尚未取得建照的案子，動也不敢動。

代銷龍頭海悅總經理王俊傑則說，有些建案延推，是因鋼鐵等原物料上漲，加上俄烏戰爭使營建成本波動，預售屋不易估算售價，也不敢貿然開賣。

建案 升息 央行

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