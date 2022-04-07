東元衝刺電動車 新任總經理范炘車界經歷逾20年

東元電機（1504）新任總經理范炘今（7）日上任，董事長邱純枝強調，東元是專業經理人制，但過去董事長、總經理都多少和東元有些淵源，范炘是第一任突破這樣的往例，這也符合在總經理接班人才方面，希望加入創新元素並有和集團不一樣的DNA，才能摩擦火花，以范炘在汽車領域擁有超過20年資歷，同時也有跨國管理經驗，東元未來在全球電動車市場的企圖心已可見相當強烈。

東元電機董事長邱純枝表示，過去東元的專業經理人除了專業能力之外，要符合東元傳承兼具創新與突破的元素，東元一定會找擁有和東元不一樣的DNA的專業經理人，才能摩擦火花，而范炘完全符合這樣的要件。

邱純枝指出，范炘與東元集團並沒有淵源，他在汽車和車用電子產業具有超過20年以上的豐富歷練，在跨國企業，在台灣、日本、美國、中國大陸等地有跨區工作經驗，這些都是東元國際化和全球化布局的元素。

邱純枝指出，以馬達來看，東元在國內的營收比重僅有20%，外銷比重高達80%，甚至沙烏地阿拉伯都有設大型馬達的生產廠，未來全球布局也東元重要的方向，范炘除了在車界有豐富的經歷之外，有擁有跨國企業的經驗，都是未來東元要借重之處，以讓東元集團能夠有更前瞻布局和策略性成長。

范炘指出，電動車是全世界電動化生態系的一環，他指出，去年是電動車發展的關鍵一年，去年歐洲在純電動車和油電混合車市場明顯成長，中國市場也不斷成長，產業上已看到轉折點發生、以及大量投資產生，投資轉折與消費者接受度也已到轉折點，他預估到2025年，電池會趕不上電動車的產能需求。

范忻指出，電動車的市場趨勢已經是勢不可擋，目前產業面臨的問題是電池供應有限、充電站的建設更是不足，才讓產業發展處於瓶頸期。范忻強調，在電動車的生態系當中，從充電，蓄電，乃至再生能源與電網結合時，所蘊含的基礎建設(infrastructure)商機，都是東元的機會。