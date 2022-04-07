快訊

基隆市府開全台第一槍 明起分流居家辦公

周杰倫突曬手腕插針照 自診疑心臟出問題

這七區預售屋交易爆量 禁換約上路慎防恐慌性殺盤

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
圖為桃園龜山A7重畫區。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
圖為桃園龜山A7重畫區。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

根據預售屋實價登錄資料，去年桃園龜山以4701件登上全台交易量冠軍，其次則是台中北屯、桃園中壢、桃園市區都有三千件以上；新北三重、板橋，及台中西屯，也有兩千多件，總計達2000件以上的「爆量區」高達7個，每個月交易達165件以上，房仲專家提醒，交易熱絡之餘，也得提防是否出現一波轉手潮。

而今年房地產市場最重要的打房政策，就是預售屋禁止換約是否上路。去年底，內政部已先拋出預售屋禁換約的打房新五招草案，行政院會今（7）日通過內政部擬具「平均地權條例」修正草案，將函請立法院審議。永慶房產也統計各售屋平台數據，截至3月底，預售屋掛網轉售刊登量，比起草案公布前，增加逾3500件，增幅達21.8%。

「但現在換約只是叫做換手，投資客還是有小賺一些，要等這法案正式上路前的一個月，才會引起投資客的恐慌性降價拋售潮。」市場人士說，可觀察立法院審議法案進度，禁換約的上路時間，應會落在7月或年底。

永慶2022第二季房產趨勢前瞻報告，針對2019年至2021年全台預售屋交易狀況進行完整價量分析。調查發現，2021年全台預售屋價量齊揚，交易件數突破9萬件，年增約35%；總銷金額成長49%。六都加新竹預售屋平均總價全面突破千萬元門檻，其中又以台中與高雄的預售屋平均總價和單價漲幅最高，年漲幅約2、3成。

根據實價登錄，2021年預售屋市場交易件數近9.4萬件，比2020年的6.9萬件成長近35%，總銷金額突破1.2兆元，成長幅度達49%。

若以七都地區（台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄）的預售屋交易數據進行分析，雙北地區的2021預售屋交易量的成長較為和緩，年增為8.3%；反之，其餘五都地區的預售屋交易量從2020年的47853件，到2021年一舉衝上63200件，年增超過32%。其中，交易件數成長最驚人為新竹縣市，2021年預售屋成交件數為6517件，是2020年3770件的1.73倍。

至於在預售屋價格上，2021年七都預售屋平均總價全面突破千萬元門檻，台中和高雄的漲勢最為驚人，漲幅分別高達31%和23.7%，在台中晚一年買預售屋，平均要多花300萬元。若以預售屋每坪平均單價來看，2021年高雄和台中的年度漲幅分別為21.6%和18.1%，位居第一、第二。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，雙北因開發較早、大規模素地稀少，促使建商往南推案；再加上其他縣市政府加重投資產業園區，因此建商離開雙北地區推案，形成雙北區域外預售屋交易量比例增加的狀況，並不意外。

不過，依內政部數據顯示，2021住宅建築執照宅數達16.9萬，破26年來的紀錄。這意味房市供給量將持續增加，未來預售屋市場是否仍呈現如2021年的高漲現象，值得觀察。陳金萍指出，俄烏衝突、通貨膨脹、貨幣緊縮、房市政策的房市四大變因，也牽動未來房市的走向。

預售屋 房市

延伸閱讀

政院拍板打炒房！預售屋禁換約 炒房最高罰5千萬

七都預售屋總價全破千萬 台中高雄晚1年買多200萬以上

狂飆！台中預售屋年漲3成 晚一年買多花300萬

轉售紅單 擬課房地合一稅

相關新聞

「大爆量已成往事」 329檔遇升息 推案量恐縮水千億

房市上半年指標329檔期登場，雙北市與桃園、新竹的推案量原先預估達3400億元，但市調機構住展雜誌研發長何世昌表示，雖然...

這七區預售屋交易爆量 禁換約上路慎防恐慌性殺盤

根據預售屋實價登錄資料，去年桃園龜山以4701件登上全台交易量冠軍，其次則是台中北屯、桃園中壢、桃園市區都有三千件以上；...

影／東元新任總經理上任 范炘：要成為世界的東元

東元電機董事長邱純枝與東元電機新任總經理范炘今天舉行媒體見面會，總經理范炘說，希望自己能夠帶來更新的元素，未來的成功不是...

政府打房下重拳！預售屋投資客「少賺求出場」

政府針對炒作，下重手打炒房，以禁止預售換約影響最大，據去年預售揭露的資料顯示，去年雙北以外市場預售銷售狀況熱絡，桃園、台...

簡立峰：在Google 沒有意見就不要來開會

2020年1月，Google台灣第一位員工、時任台灣董事總經理的簡立峰，57歲宣布退休，離開了服務近15年的 Google。這15年內，Google台灣從一人成長為3,000人，成為亞太區不可或缺的研發基地。

提修法限制預售屋炒房 花敬群：盼不當行為消失

行政院會今天通過相關修法，未來炒房最高可處新台幣5000萬元罰鍰，且可連續處罰，另也設定預售屋或新建成屋買賣契約轉讓條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。