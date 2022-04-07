這七區預售屋交易爆量 禁換約上路慎防恐慌性殺盤

根據預售屋實價登錄資料，去年桃園龜山以4701件登上全台交易量冠軍，其次則是台中北屯、桃園中壢、桃園市區都有三千件以上；新北三重、板橋，及台中西屯，也有兩千多件，總計達2000件以上的「爆量區」高達7個，每個月交易達165件以上，房仲專家提醒，交易熱絡之餘，也得提防是否出現一波轉手潮。

而今年房地產市場最重要的打房政策，就是預售屋禁止換約是否上路。去年底，內政部已先拋出預售屋禁換約的打房新五招草案，行政院會今（7）日通過內政部擬具「平均地權條例」修正草案，將函請立法院審議。永慶房產也統計各售屋平台數據，截至3月底，預售屋掛網轉售刊登量，比起草案公布前，增加逾3500件，增幅達21.8%。

「但現在換約只是叫做換手，投資客還是有小賺一些，要等這法案正式上路前的一個月，才會引起投資客的恐慌性降價拋售潮。」市場人士說，可觀察立法院審議法案進度，禁換約的上路時間，應會落在7月或年底。

永慶2022第二季房產趨勢前瞻報告，針對2019年至2021年全台預售屋交易狀況進行完整價量分析。調查發現，2021年全台預售屋價量齊揚，交易件數突破9萬件，年增約35%；總銷金額成長49%。六都加新竹預售屋平均總價全面突破千萬元門檻，其中又以台中與高雄的預售屋平均總價和單價漲幅最高，年漲幅約2、3成。

根據實價登錄，2021年預售屋市場交易件數近9.4萬件，比2020年的6.9萬件成長近35%，總銷金額突破1.2兆元，成長幅度達49%。

若以七都地區（台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄）的預售屋交易數據進行分析，雙北地區的2021預售屋交易量的成長較為和緩，年增為8.3%；反之，其餘五都地區的預售屋交易量從2020年的47853件，到2021年一舉衝上63200件，年增超過32%。其中，交易件數成長最驚人為新竹縣市，2021年預售屋成交件數為6517件，是2020年3770件的1.73倍。

至於在預售屋價格上，2021年七都預售屋平均總價全面突破千萬元門檻，台中和高雄的漲勢最為驚人，漲幅分別高達31%和23.7%，在台中晚一年買預售屋，平均要多花300萬元。若以預售屋每坪平均單價來看，2021年高雄和台中的年度漲幅分別為21.6%和18.1%，位居第一、第二。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，雙北因開發較早、大規模素地稀少，促使建商往南推案；再加上其他縣市政府加重投資產業園區，因此建商離開雙北地區推案，形成雙北區域外預售屋交易量比例增加的狀況，並不意外。

不過，依內政部數據顯示，2021住宅建築執照宅數達16.9萬，破26年來的紀錄。這意味房市供給量將持續增加，未來預售屋市場是否仍呈現如2021年的高漲現象，值得觀察。陳金萍指出，俄烏衝突、通貨膨脹、貨幣緊縮、房市政策的房市四大變因，也牽動未來房市的走向。