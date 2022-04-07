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影／東元新任總經理上任 范炘：要成為世界的東元

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
東元電機董事長邱純枝（左）與東元電機新任總經理范炘（右）今天舉行媒體見面會。記者胡經周／攝影
東元電機董事長邱純枝（左）與東元電機新任總經理范炘（右）今天舉行媒體見面會。記者胡經周／攝影

東元電機董事長邱純枝與東元電機新任總經理范炘今天舉行媒體見面會，總經理范炘說，希望自己能夠帶來更新的元素，未來的成功不是他一個人能做到的，要大團隊一起合作，希望東元不只是台灣的東元，而是成為世界的東元，在綠能方面能扮演更重要的角色。

范炘表示，過去曾與工業型公司來往，在2015年就認識邱純枝，當時就談到電動車與車用電子大方向，去年因緣際會與邱純枝再見面，今天有機會加入東元，希望為東元帶來更新的元素，未來成功需要與大團隊合作，把機電系統、智慧能源、智慧生活大方向帶出來，讓東元集團能夠像西門子、GE、日本工業型公司等具有影響力的集團，希望東元成為世界的東元，在全球扮演更重要的角色。

東元電機新任總經理范炘表示，希望自己能夠帶來更新的元素，未來的成功不是他一個人能做到的，要大團隊一起合作，希望東元不只是台灣的東元，而是成為世界的東元，在綠能方面能扮演更重要的角色。記者胡經周／攝影
東元電機新任總經理范炘表示，希望自己能夠帶來更新的元素，未來的成功不是他一個人能做到的，要大團隊一起合作，希望東元不只是台灣的東元，而是成為世界的東元，在綠能方面能扮演更重要的角色。記者胡經周／攝影

東元電機 車用電子

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