影／東元新任總經理上任 范炘：要成為世界的東元

2020年1月，Google台灣第一位員工、時任台灣董事總經理的簡立峰，57歲宣布退休，離開了服務近15年的 Google。這15年內，Google台灣從一人成長為3,000人，成為亞太區不可或缺的研發基地。

2022-04-07 14:45