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瞄準科技人聚落 國泰於大新竹打造智慧健康生態圈

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
結合健檢、產後、診所「三合一服務」的國泰新竹健康園區正式啟動。記者李珣瑛／攝影
結合健檢、產後、診所「三合一服務」的國泰新竹健康園區正式啟動。記者李珣瑛／攝影

歷經三年籌備，結合健檢、產後、診所「三合一服務」的國泰新竹健康園區正式啟動，並於今（7）日舉辦「健康守護 以心築城」開幕記者會；由國泰健康管理負責健檢業務的新竹中心、國泰竹教產後護理之家及杏保醫網信霖診所聯合進駐，三大事業體整合過往健康照護經驗及數位化科技工具，打造智慧健康生態圈，滿足新竹在地民眾不同階段的健康需求。

科技人文薈萃的新竹，在半導體產業帶動之下創造超過16萬個工作機會，穩定的就業市場，帶來人口成長及市民所得水準的提高，也提升了在地的健康需求。國泰看好新竹健康照護的發展潛力，首座健康園區插旗新竹市北區武陵路，位處重要東西向交通要道，便捷路網可直達竹科，國泰新竹健康園區坐擁獨棟建築及庭園環境，附設大型停車場，以清楚的病檢分離動線區劃三大事業體，透過服務串接，將為廣大新竹市民打造系統化健康醫療網。

過去九年，大新竹地區選擇國泰健康管理負責健檢業務的新竹中心超過17萬名客戶，觀察國泰健檢近三年台北（敦南、內湖）、新竹、台南四個中心的健檢數據，發現新竹中心血壓異常現象多於其他中心，且男性大於女性，而年齡層也有下降的趨勢。竹科工程師由於工作壓力大、睡眠時間不正常、飲食不均衡等生活習慣，成為醫師眼中罹患高血壓的高危險族群，顯示身體健康管理對於科技人來說是不可忽視的重要課題。

為擴大守護新竹市民健康，國泰新竹中心擴充健檢場域至千坪規模，規劃更舒適的受檢空間，同時與新竹國泰綜合醫院合作，新增美容醫學項目，提供民眾更多元的服務，未來將陸續導入智慧排程以減少客戶等候時間。

在疫情期間，國泰健康管理透過數位科技率先推動預防醫學實踐場域，2021年提供官網線上預約服務，24小時不打烊便利於客戶預約健康檢查；今年更趁勝追擊再推出「國泰i健康」APP，讓客戶在健檢當天隨時檢視健檢進度，尤其是需要空腹檢查的客戶，會即時訊息通知何時能恢復飲水、進食等。客戶最在意的健檢結果於健檢當天下午5點後就可查詢大部份數值，同時也透過年度健檢報告的對比，提醒客戶健康走勢。在企業客戶服務面，開發專屬的「B2B健康管理服務平台」，以客製化企業套檢、一站式整合資訊及數據化健康分析，提供企業對員工健康管理最佳解決方案，攜手打造幸福企業。

搶攻最年輕幸「孕」城市 專業母嬰照護守護新手爸媽

人口結構年輕、具有「生產潛力」的新竹市，每年約有3,000多位新生兒誕生，加上市府近年積極推動育兒友善城市，讓更多年輕爸媽敢生能養。國泰產後護理之家過去在台北、台南照顧超過萬名母嬰，觀察過往產後爸媽選擇坐月子地點，不外乎是離住家或工作地點近兩大因素，國泰竹教產後護理之家座落新竹市中心，地理優勢讓爸爸們免於在公司、照顧太太及新生兒間勞碌奔波。

國泰竹教產後護理之家將推出一系列「神隊友養成計畫」，透過「爸爸教室」課程分享，讓爸媽更能以同理心理解彼此的難處和壓力。國泰產後護理之家也看好在科技城市推動智慧工具的應用，國泰寶寶APP 2.0從產檢提醒、孕期衛教、產後諮詢，延伸到寶寶視訊及成長數據，還新增孕期媽媽產檢資訊，國泰醫院產檢紀錄帶著走，讓爸媽同時掌握參與孕期到產後孩子的每一個重要成長階段。

國泰新竹健康園區7日舉辦「健康守護 以心築城」開幕記者會。記者李珣瑛／攝影
國泰新竹健康園區7日舉辦「健康守護 以心築城」開幕記者會。記者李珣瑛／攝影
衛福部少年之家主秘楊慧玲（右）致贈感謝畫作予國泰健康管理董事長張清櫆。記者李珣瑛／攝影
衛福部少年之家主秘楊慧玲（右）致贈感謝畫作予國泰健康管理董事長張清櫆。記者李珣瑛／攝影

國泰 健檢 健康管理

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