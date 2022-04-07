政府打房下重拳！預售屋投資客「少賺求出場」

政府針對炒作，下重手打炒房，以禁止預售換約影響最大，據去年預售揭露的資料顯示，去年雙北以外市場預售銷售狀況熱絡，桃園、台中、高雄成交皆超過萬戶，台南超過8千戶，新竹縣市超過6千戶，專家分析，以近年持續攀升的趨勢與房地合一稅收持續拉高來看，市場上存有一些短期的投資行為，部份去年的熱銷案已經出現轉手潮開跑的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一旦預售禁止換約上路，短期內會先看到不想交屋的投資客「少賺求出場」，不過等到政策上路後，這些換約的供給又會消失。

長期來說，短炒投資客會離開預售產品，預售會逐漸轉為自用與長期置產的市場，去年以來急漲的房市會逐漸降溫，房價也較不容易出現大起大落的現象。

統計去年實價揭露資料顯示，市場規模最大的新北市，一年預售揭露約1.64萬件，其中，桃園市一年揭露1.99萬件，台中市達1.68萬件，雙雙超過人口與市場規模最大的新北市，顯見區域推案銷售熱絡，以持續攀升的房價來看，裡面也可能存有部分非自用的需求。

高雄市去年也揭露預售1萬件，總銷售金額也達千億元，台南市揭露預售8400餘件，新竹縣市也有6000餘件。