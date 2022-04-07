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momo電視購物強招搶客 推黃金時段直播下單一站式體驗

經濟日報 / 記者陳柔蓁／台北即時報導

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下通路momo電視購物，節目製作實力再出招，2022年4月起推出全新週間網路帶狀節目《狠掃熱銷榜》，鎖定繁忙上班族下班後的一小時，讓網友一機掌握流行購物趨勢，快速跟上熱門商品話題、掌握當日最夯TOP10掃貨夯品。還能點選直播間左下角「直播購物袋」icon，零時差下單。

momo觀察到白領上班族生活繁忙，於是在下班通勤至晚餐時段的1小時，在每週一至週五19:00-20:00 在momo購物網APP推出《狠掃熱銷榜》，盤點每日TOP10人氣商品，想隨著直播立即跟單的會員心聲，於直播間左下角設置「直播購物袋」icon，凡於當下直播節目中所推薦的商品，其購買連結都在購物袋中一目了然，讓消費者可以直接點選進入購物袋迅速下單，不僅大幅提升直播中跟單的便利性，同時免去為了下單而跳出直播，以致於錯過下一個優質商品，讓觀看直播與下單購物一氣呵成！

momo於2019年正式推出的「全天候直播節目」，至今週間每日10小時直播不間斷，直播型式涵蓋新品開箱、夯品實測、服裝展演、美食料理等，以優質的直播內容填滿消費者的零碎時間，不僅培養大批固定收看的觀眾，更締造連續單月累積觀看人次上千萬佳績。為持續開創直播新局，momo亦不斷創造嶄新的節目內容。

歡慶新節目登場，momo更豪氣擲出網路直播「檔檔瘋狂撒上萬紅包」好康寵粉，即日起邊看直播、邊買好物還能搶momo幣，即日起momo直播「檔檔瘋狂撒紅包」，凡觀看momo網路直播即有機會搶到總價萬元的momo幣，現搶現用最有感。

momo 網路直播

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