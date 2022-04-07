資產配置新考量？親友合資搶買豪宅 妙天禪師買商辦

儘管央行針對高價住宅及多屋貸款有諸多限制，但資金充裕，層峰客照買不誤，據實價登錄，北市中山區豪宅「頂高豪景」、松山區指標豪宅「潤泰敦峰」都有兩位自然人共同持有，分別合資砸約2億元、1.94億元不貸款購屋，另，今年3月妙天禪師也砸2.38億元購置中正區商辦。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，物價房價年年漲，凸顯不動產的穩定性和抗通膨效果，在政府信用管制以及紅單轉讓等多項管控政策下，投機客逐漸退場，現在出手置產者，多以中長期持有的資產配置考量，著眼市場具指標性和長遠性的物件，因此精華區豪宅和優質商辦，也都成為標的。

據最新實價登錄，中山區南京東路的公園第一排豪宅「頂高豪景」，去年11月成交14樓戶，總價2億799萬元、每坪141.4萬元，由洪姓、李姓自然人，共同採無貸款買進，松山區指標豪宅「潤泰敦峰」，11月也有13樓戶成交，總價1.94億元、每坪191.34萬元，買家郭姓、唐姓兩位自然人，亦是不貸款購屋。

另，今年3月中正區商辦「醒吾大樓」，20樓約280坪辦公室於以2.38億元售出，買家為登記在同棟5樓的宇宙超生命科學公司，該公司負責人為悟覺妙天。

台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯表示，「頂高豪景」在2016年至2021年間，因豪宅市場修正，長達5年無交易紀錄，直到近一年才再度傳出成交資訊，近期的成交均價已回穩到約125萬元，所以不少早期購入的屋主，就趁當前房市正好時轉售出場。

「潤泰敦峰」則持續賣座，去年累積20筆交易，為松山區最暢銷豪宅王，張旭嵐指出，豪宅一旁就是微風廣場百貨，且鄰近東區商圈，吸引企業主及高端資產族青睞，故社區身價十分穩固，近兩年的成交單價都超過165萬，18樓以上的高樓層戶別，更全數站穩200萬俱樂部行列。

親友合資購屋，也讓財務壓力變小，第一建經研究中心副理張菱育分析，近年央行雖然一再限縮豪宅交易、法人購屋的貸款成數，但手頭現金充裕的富豪財力雄厚，乾脆直接不貸款入手，一來可節省申貸時程加快交易速度；二來可保留往後融資的彈性；三來不受升息壓力，所以市場上，不乏以親友、夫妻合資取代貸款的現金購屋案例。

張菱育指出，親友合資購屋，產權登記採共同持有，不僅對雙方都有保障，也能兼顧公平性，一般來說，共同持有不動產有「公同共有」與「分別共有」兩種形式，公同共有是全體所有權人一起持有全部產權，所以須全數人同意才能處分資產；分別共有則會劃分好各自的持分比例，所有權人可自由處分自己名下的持有部分。