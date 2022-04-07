七都預售屋總價全破千萬 台中高雄晚1年買多200萬以上

永慶房屋今（7）日發布報告指出，去年七都預售屋總價全面突破千萬門檻，交易件數突破9萬件，年增35%，總銷金額突破1.2兆元，成長達49%，其中以台中、高雄漲勢最驚人，平均總價年增分別達31%、23%，等於晚一年買房，就要多負擔200-300萬元。

統計七都預售屋交易數據資料顯示，雙北地區的2021預售屋交易量的成長較為和緩，年增為8.3%；反之，其餘五都地區的預售屋交易量從2020年的47,853件，到2021年一舉衝上63,200件，年增超過32%，其中，交易件數成長最為驚人的要屬新竹縣市，2021年預售屋成交件數為6,517件，是前年3,770件的1.73倍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市不但為科技業重鎮，區域內產業也不斷發展，創造大量工作機會，帶動人口成長，2021年新竹縣竹北市以淨遷入人口4,175人，位居全台之首，自住需求自然強勁，另一方面，建商看準這波人口從雙北南移至桃竹的現象，紛紛大量購地布局桃竹地區，也帶動當地預售屋交易量。

陳金萍指出，雙北地區因開發較早、大規模素地稀少，也鮮有新重劃區釋出，促使建商往南推案；再加上其他縣市政府加重投資產業園區，企業也紛紛進駐，促使人口往外移動。因此，建商離開雙北地區推案，形成雙北區域外預售屋交易量比例增加的狀況，並不意外。

預售屋價格方面，台中和新竹的預售屋總價分別達1,347萬元和1,319萬元，已接近新北水準（1,593萬元），在漲幅上，雙北地區的漲幅相對和緩；但在五都地區，除新竹縣市外，其餘四都的漲幅通通突破雙位數，台中和高雄的漲勢最為驚人，漲幅分別高達31%和23.7%。

以預售屋每坪平均單價來看，2021年高雄和台中的年度漲幅分別為21.6%和18.1%，位居第一、第二。陳金萍說明，高雄房市因台積電題材、以及政府推動半導體S廊帶，造就高雄房市大漲。

至於台中地區，政府投注大量資源規劃「水湳經貿園區」，更有如台中國際會展中心、台中綠美圖等重大建設陸續到位，帶動台中地區的房價上漲。