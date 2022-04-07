裕日車攜手楊勇緯 ALL NEW SENTRA「黑爵士版」熱銷

「柔道男神」楊勇緯奪下生涯第二面大滿貫賽金牌，裕日車邀約楊勇緯代言效益也跟著浮現，清明連假NISSAN展間賞車人潮明顯增加2-3成；剛好遇到ALL NEW SENTRA王者之風「黑爵士版」重磅登場，這款車最大的特色，全新升級限量400台不加價，隨著看車的人潮增加，近期有望搶購一空。

疫情衝擊，國人出國旅遊遙遙無期，國旅成為唯一選擇，消費者換車的意願更強，汽車達人分析，裕日車今年以來的買氣都很好，主要是ALL NEW SENTRA 大改款上市後好評效益浮現，以嶄新動感外型與豪華房車質感擄獲不少消費者的心，這款車也展現「王者之風」。

除了外型外「省油」及「安全」也是消費者的重要考量，再搭上價格高金CP值，這次，裕日車更邀請柔道國手楊勇緯代言，近日在安塔利亞大滿貫賽男子60公斤組出賽，摘下個人第二面大滿貫賽事金牌，也讓 ALL NEW SENTRA 成為房車市場中受矚目的焦點。

裕日車表示，了解消費者的需求，自2022年4月1日起至2022年4月29日止，推出 ALL NEW SENTRA 王者之風「黑爵士版」，全新升級限量不加價，限量400台，舊換新78萬元起優惠價，打造霸氣鏡面黑化外觀。

ALL NEW SENTRA 王者之風「黑爵士版」包含鏡面黑化水箱護罩、鏡面黑化保桿下方飾條及鏡面黑化鋁合金鋁圈，並搭配「王者之聲套件組」：包含NVH車艙寧靜工程、DSP沉浸式數位音效系統及JBL聲動揚聲器，全面提升車室內聽覺感官享受，讓每位車主都能在開車的過程中享受頂極的音響設備。